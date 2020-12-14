|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лип, 2025 08:04
Investor_K написав: Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику
.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
В яку саме країну вирішили?
Це закуток на Трої., за Флоренцією. Там пахне морем, бо найближчий туалет далеко
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 15 лип, 2025 08:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15681
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2433 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 15 лип, 2025 08:07
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику
.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
В яку саме країну вирішили?
Це закуток на Трої.
Чорногорія або ж Хорватія. Мабуть перше, бо друга для банатих
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10373
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 15 лип, 2025 08:12
Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15681
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2433 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 15 лип, 2025 08:30
Hotab написав:Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..
Куди?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10373
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 15 лип, 2025 12:52
Ціни на первинку і на місця в петлюрівському дмректоріанському вагончику - у протифазі.
Схоже, що керманичі ще не зрозуміли, в що треба інвестувати надерибанені гроші
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23271
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1763 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25326
|17103345
|
|
|1380
|6441981
|
|
|3
|70375
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|