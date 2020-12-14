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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лип, 2025 08:04
Investor_K написав: Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику
.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
В яку саме країну вирішили?
Це закуток на Трої., за Флоренцією. Там пахне морем, бо найближчий туалет далеко
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 15 лип, 2025 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 08:07
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:Бетон
я вложився вже в адріатику
.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
В яку саме країну вирішили?
Це закуток на Трої.
Чорногорія або ж Хорватія. Мабуть перше, бо друга для банатих
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Додано: Вів 15 лип, 2025 08:12
Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..
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Додано: Вів 15 лип, 2025 08:30
Hotab написав:Investor_K
Куди ділась Словенія, БіГ, ну і ясна справа Албанія? Пляж Хімера там божественний, був якось..
Куди?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 15:21
Что-то вспомнилось как за день по 30 страниц на ветке нашлепывали.
День пропустил - несколько часов догоняешь, пока читаешь, еще с десяток страниц дописывается.
Взгрустнулось.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:05
rjkz написав:
Что-то вспомнилось как за день по 30 страниц на ветке нашлепывали.
День пропустил - несколько часов догоняешь, пока читаешь, еще с десяток страниц дописывается.
Взгрустнулось.
Все как тут раньше предсказівлось.
Недвижимость Киева чемодан без ручки.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:28
Мы - крысы в банке, которых заперли, не оставив выбора.
Под мнимым ощущением роста продаж - сокращение строительства
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Бетон
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Додано: Вів 15 лип, 2025 21:06
Бетон написав:
Мы - крысы в банке, которых заперли, не оставив выбора.
Под мнимым ощущением роста продаж - сокращение строительства
отложєньій спрос (с)
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Додано: Вів 15 лип, 2025 21:32
Бетон написав:
Мы - крысы в банке, которых заперли, не оставив выбора.
Под мнимым ощущением роста продаж - сокращение строительства
Я про це пишу з 2023. По суті, з 2011. Що у територію крєпкіх бесхозяйствєнніков - не варто інвестувати, доки не стане ясно, хто тут влада.
Нинішні дерибанщики або втечуть, або підуть гуталінити чоботи новим/старим хазяїнам
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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