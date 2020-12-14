Це хотєлкі продавців?
В реалі, чи є продажі по таким цінам?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:42
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:49
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:56
Не потрібні ці новобуди.
Немає населення.
Немає дітей, немає перспектив у цієї території. Керманичі повинні продерибанитм її в нуль.
Уроды ведут страну к полной катастрофе:
"Як чиновники декларують люксове авто за ціною смартфона: BMW M3 за $274, Mercedes GLE 53 за $278, BMW X7 за $370, та Maybach за $8 500.
Журналісти NGL.media виявили сотні випадків, коли українські чиновники декларують розкішні авто за підозріло низькими цінами — до 500 разів дешевше від ринкової вартості.
Ось лише кілька резонансних прикладів із таблиці декларацій:
• Екс-депутатка Ірина Кормишкіна оцінила свій Mercedes-Maybach S580 (2022) у $8 500, хоча його ринкова ціна стартує від $200 тисяч.
• Заступник директора КП “Криворіжтепломережа” Сергій Шовгель, задекларував Mercedes-Benz GLE 53 AMG (2023) за $278 при ринковій ціні понад $114 тисяч.
• Депутат Славутської міськради Володимир Несен вказав BMW X7 (2024) за $370, хоча середня ціна — $150 тисяч.
Загалом у списку — 405 чиновників, які задекларували десятки мільйонів у вигляді люксових авто за копійки."
Додано: Вів 15 лип, 2025 23:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.
А нерухомість, вона вічна)
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