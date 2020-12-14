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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12395123961239712398
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:42

  Олежан написав:село Поляна - цена на недострой от 2к йоро за метр

Це хотєлкі продавців?
В реалі, чи є продажі по таким цінам?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:49

  Frant написав:
  Олежан написав:село Поляна - цена на недострой от 2к йоро за метр

Це хотєлкі продавців?
В реалі, чи є продажі по таким цінам?

строят очень много
думаю покупатели имеются
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:56

  Бетон написав:Под мнимым ощущением роста продаж - сокращение строительства

Не потрібні ці новобуди.
Немає населення.
Немає дітей, немає перспектив у цієї території. Керманичі повинні продерибанитм її в нуль.

Уроды ведут страну к полной катастрофе:

"Як чиновники декларують люксове авто за ціною смартфона: BMW M3 за $274, Mercedes GLE 53 за $278, BMW X7 за $370, та Maybach за $8 500.

Журналісти NGL.media виявили сотні випадків, коли українські чиновники декларують розкішні авто за підозріло низькими цінами — до 500 разів дешевше від ринкової вартості.

Ось лише кілька резонансних прикладів із таблиці декларацій:

• Екс-депутатка Ірина Кормишкіна оцінила свій Mercedes-Maybach S580 (2022) у $8 500, хоча його ринкова ціна стартує від $200 тисяч.

• Заступник директора КП “Криворіжтепломережа” Сергій Шовгель, задекларував Mercedes-Benz GLE 53 AMG (2023) за $278 при ринковій ціні понад $114 тисяч.

• Депутат Славутської міськради Володимир Несен вказав BMW X7 (2024) за $370, хоча середня ціна — $150 тисяч.

Загалом у списку — 405 чиновників, які задекларували десятки мільйонів у вигляді люксових авто за копійки."
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 23:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 05:15

  Бетон написав:Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)

Объясняю недалёким простакам: украинские чиновники всеми силами стараются продерибанить, просрать украинское государство. В нуль, до польского кордона.
Украинские чиновники и российская армия решают одну и туже задачу, только с разных сторон.

П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что? Абсолютно никаких изменений, коррупция по прежнему является фундаментом этой "державы".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 05:55

  Frant написав:
  Бетон написав:Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)

Объясняю недалёким простакам: украинские чиновники всеми силами стараются продерибанить, просрать украинское государство. В нуль, до польского кордона.
Украинские чиновники и российская армия решают одну и туже задачу, только с разных сторон.

П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что? Абсолютно никаких изменений, коррупция по прежнему является фундаментом этой "державы".

Ніхто народжує ніщо.
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 16 лип, 2025 06:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 06:03

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)

Объясняю недалёким простакам: украинские чиновники всеми силами стараются продерибанить, просрать украинское государство. В нуль, до польского кордона.
Украинские чиновники и российская армия решают одну и туже задачу, только с разных сторон.

П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что? Абсолютно никаких изменений, коррупция по прежнему является фундаментом этой "державы".

Прочитав про батька. Пригадав одну фразу. Ніхто народжує ніщо.
.Ніхто і ніщо - уже 34 года дерибанит эту территорию.
Жадные придурки клептократы, не способные ни к чему, кроме воровства, коррупции и дерибана.
Провинциальные клоуны, дешёвые аопулисты, которые ставят себе за цель стереть в пыль это государство.
За 11 лет войны уроды не смогли ни баллистических ракет, ни дальних БПЛА запустить в серию.
Даже заводы боеприпасов и порохов не смогли построить.
Страной реально 34 года управляют никчемные дерибанщики.
И у них получается!

В норм странах, подобные клоуны пляшут в цирке или сидят по тюрьмам. Абсолютно никчемная публика, неспособная ни к чему хорошему
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 06:27

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)

Объясняю недалёким простакам: украинские чиновники всеми силами стараются продерибанить, просрать украинское государство. В нуль, до польского кордона.
Украинские чиновники и российская армия решают одну и туже задачу, только с разных сторон.

П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что? Абсолютно никаких изменений, коррупция по прежнему является фундаментом этой "державы".

Ніхто народжує ніщо.

А вы иногда рождаете базу, а не только глупые вопросики.
Респект
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 07:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Іноді так. Коли є у наявності усі документи, оформлюю справу перед скеруванням до суду.
Ви, до речі, дійсно залучені до корупційних схем чи то люди наклеп на вас роблять?
Це до Бетона
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 07:54

  Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)


Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.

У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.

Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Хомякоид
 
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