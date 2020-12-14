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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12397123981239912400
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?

Конец 27 г
1280$ 1к


Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )

Колеса крутятся - лавешка мутится )

В выезде нет ничего смешного.
Одно дело сделать это в 20 лет.
Совсем другое - сейчас.
Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть.
Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет

Бетон, к чему эти сопли ?

Мы на финансовом форуме, здесь про деньги, а не про эмоции

Но у тебя столько соплей
Ты уже в который раз собираешься выезжаешь ?
Я уже сбился со счета..

Ты или сопли убери, или выезжай )

PS. тем более, что ты уже туда-сюда ездил. От министерства )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)


Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.

У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.

Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.

Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:24

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)


Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.

У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.

Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.

Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.


Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:51

  pesikot написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.

У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.

Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.

Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.


Війну та Путіна ти не помічаєшь ...

Путін і українські чиновники роблять спільну справу - з двох сторін нищать українську державу, кожен по своєму.
Один напряму, бомбами і ракетами, а інші уродЫ- через корупцію та вкрай неефективне управління.
Pridurki провели тотальну деіндустріалізацію і депопуляцію цієї території, знищили систему середньої, середньої спеціальної і вищої освіти, пересвинячили медичне обслуговування населення.

У украинских чиновников, среднего и высшего звена - одна мысль: украсть и удрать. Это все, что они умеют. Их можна менять местами с сантехниками - разницы никто не заметит.
Уроды построили здесь не копию США, не Европы, а кусок Московии. Такие же коррупция и беззаконие.

ПеСіКот, я думав, ти розумний. Значить, я помилявся.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:22

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.

У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.

Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.

Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.


Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
Путін і українські чиновники роблять спільну справу - з двох сторін нищать українську державу, кожен по своєму.
Один напряму, бомбами і ракетами, а інші уродЫ- через корупцію та вкрай неефективне управління.
Pridurki провели тотальну деіндустріалізацію і депопуляцію цієї території, знищили систему середньої, середньої спеціальної і вищої освіти, пересвинячили медичне обслуговування населення.

У украинских чиновников, среднего и высшего звена - одна мысль: украсть и удрать. Это все, что они умеют. Их можна менять местами с сантехниками - разницы никто не заметит.
Уроды построили здесь не копию США, не Европы, а кусок Московии. Такие же коррупция и беззаконие.

ПеСіКот, я думав, ти розумний. Значить, я помилявся.


Дві каструлі - пара
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:34

  fox767676 написав:У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию

Есть Wise в UK :)
_hunter
 
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  #<1 ... 12397123981239912400
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