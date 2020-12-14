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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 22:52
Що я бачу цікавого. На трасах, за сотні км від Києва, оживають старі занедбані хати. Хтось робить косметичний ремонт, косить траву, щось підфарбовує, відновлює піч, запасає дрова. Це, мабуть до дорожаю Кржн?
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Frant
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:55
Как там в Киеве, риєлторы ещё не поразбегались ?
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:08
Так Бетоныч же пишет что крысы, ворующие свой % с бюджета, заперты тоже в этой СеверноУмеровской Пхенькраине. И поэтому тумбочки и матрасы сливаются на новые АМГ и Порши здесь, а не яхты с маетками ТАМ. Ну и довеском к этому гребут по любой цене новострой с инстаремонтом.
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барабашов
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:21
барабашов написав:
Так Бетоныч же пишет что крысы, ворующие свой % с бюджета, заперты тоже в этой СеверноУмеровской Пхенькраине. И поэтому тумбочки и матрасы сливаются на новые АМГ и Порши здесь, а не яхты с маетками ТАМ. Ну и довеском к этому гребут по любой цене новострой с инстаремонтом.
Это какой-то .. гротеск достойный Пазолини
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33
Бетон написав: _hunter написав: fox767676 написав:
У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK
Вайз и револют это не банки. Это скам.
Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть
А что хотят?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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