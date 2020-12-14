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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12398123991240012401
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:04

  _hunter написав:Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь

видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала[/quote]
А что там подбирать? -- золото (безпоставочное). Или даже просто "кеш" на счету держать.[/quote]

Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:13

  fox767676 написав:Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз

Вот эти? :lol:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1KFLF
Если по несколько раз в день "бегать смотреть" -- тут реально в недвигу нужно вкладываться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:41

  Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.

Чому так? Рило рилом не вийшов?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:14

Тутешнім для інформації: як окремі особи працюють, як винаймають і як купують, але усе як у лабіринті заплутано... А нам хочеться прозорості й відкритості, та, схоже, і цього разу ми піймали облизня. Я так радів за Юлю, вдивляючись на фото у її чесні очі відмінниці та невтомної трударки. Орендує квартиру 120 кв.м. у ЖК Busov Hill. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-busov-hi ... -ccMAWT7Mt Винайняла б у мене 1-кім. хрущик у прицентраллі, і питань би ні у кого не виникло. А так тепер - що народ подумає ??? https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... upivli.htm
40-річна Свириденко працює у державному секторі з 2015-го (обіймала різні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації). Квартиру на Печерську політикиня взяла в оренду у пенсіонерки з Чернігівщини Лідії Уманець. На цьому покращення майнового стану політикині не завершилось. У лютому 2022-го пенсіонерка Лідія Уманець придбала у цьому самому ЖК паркомісце на третьому рівні паркінгу площею 23 кв. м. (площа майже як смарт-квартира). Вартість наразі 40 тисяч доларів. Нову покупку Уманець вже через чотири дні після оформлення офіційно передала в оренду Свириденко. Чи не була ця нерухомість придбана спеціально для майбутньої прем'єрки ? Ба більше, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 7 липня 2025-го Свириденко Юлія Анатоліївна стала власницею квартири площею 45,7 кв. м у ЖК "Варшавський-2" (столичний житловий масив Виноградар). Якщо йдеться саме про прем'єрку, а не її повну тезку, то незабаром ця квартира має з'явитись у декларації нової очільниці уряду. Ну на дідка їй ще й Виноградар??? Грішу думкою, що для здійснення справедливого обміну квартирами з пенсіонеркою Уманець.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:31

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.

А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?


Закрию угоду відпишусь.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:35

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.

Чому так? Рило рилом не вийшов?


Здається доволі ясно написано. 5 % дармоїдам ніхто не хоче платити.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:39

  _hunter написав:
  fox767676 написав:Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз

Вот эти? :lol:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1KFLF
Если по несколько раз в день "бегать смотреть" -- тут реально в недвигу нужно вкладываться...


входной порог разный
от 20$ револют
10 000$ фонда
50 000$ недвига, и опять же надо как-то деньги перебросить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:40

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.

А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?


Закрию угоду відпишусь.

Это по Виннмце или Вишневому такой спрос от соседей на готоаое и с чужим реионтом(и маржой в нём)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:54

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз

Вот эти? :lol:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1KFLF
Если по несколько раз в день "бегать смотреть" -- тут реально в недвигу нужно вкладываться...


входной порог разный
от 20$ револют
10 000$ фонда
50 000$ недвига, и опять же надо как-то деньги перебросить

Это если прямо хату покупать. А если часть: что порог что "как-то деньги перебросить" - ничем особо от "фонды" не отличаются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 18:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _hunter написав:Это если прямо хату покупать. А если часть: что порог что "как-то деньги перебросить" - ничем особо от "фонды" не отличаются...


Это как ?
fox767676
 
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