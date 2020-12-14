ihorkyiv написав:

Тутешнім для інформації: як окремі особи працюють, як винаймають і як купують, але усе як у лабіринті заплутано... А нам хочеться прозорості й відкритості, та, схоже, і цього разу ми піймали облизня. Я так радів за Юлю, вдивляючись на фото у її чесні очі відмінниці та невтомної трударки. Орендує квартиру 120 кв.м. у ЖК Busov Hill.Винайняла б у мене 1-кім. хрущик у прицентраллі, і питань би ні у кого не виникло. А так тепер - що народ подумає ???40-річна Свириденко працює у державному секторі з 2015-го (обіймала різні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації). Квартиру на Печерську політикиня взяла в оренду у пенсіонерки з Чернігівщини Лідії Уманець. На цьому покращення майнового стану політикині не завершилось. У лютому 2022-го пенсіонерка Лідія Уманець придбала у цьому самому ЖК паркомісце на третьому рівні паркінгу площею 23 кв. м. (площа майже як смарт-квартира). Вартість наразі 40 тисяч доларів. Нову покупку Уманець вже через чотири дні після оформлення офіційно передала в оренду Свириденко. Чи не була ця нерухомість придбана спеціально для майбутньої прем'єрки ? Ба більше, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 7 липня 2025-го Свириденко Юлія Анатоліївна стала власницею квартири площею 45,7 кв. м у ЖК "Варшавський-2" (столичний житловий масив Виноградар). Якщо йдеться саме про прем'єрку, а не її повну тезку, то незабаром ця квартира має з'явитись у декларації нової очільниці уряду. Ну на дідка їй ще й Виноградар??? Грішу думкою, що для здійснення справедливого обміну квартирами з пенсіонеркою Уманець.