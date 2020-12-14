а з іншого боку такий же піпл що це хаває
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19
flyman
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:01
То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.
Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:04
Пропоную усім перевзжати на Троєщину. Тут і ціни дешевше, і безпечніше
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|