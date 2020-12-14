RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12400124011240212403
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19

flyman
а з іншого боку такий же піпл що це хаває


Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
Hotab
 
Повідомлень: 15708
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.

Зображення


https://texty.org.ua/articles/115345/ky ... H8X3I9eddA
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:01

  kingkongovets написав:
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах


То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.
Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 28.04.20
Подякував: 773 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:04

  kingkongovets написав:Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.

Зображення


https://texty.org.ua/articles/115345/ky ... H8X3I9eddA

Пропоную усім перевзжати на Троєщину. Тут і ціни дешевше, і безпечніше
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.
Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.


ви мабуть десь на масиві проблемному мешкаєте

якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя як юра-теплотехнік під час яросного скирдування - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами

і десь так же бідкаються понаїхи, зробивші всі притаманні їм помилки, обираючи локацію для помешкання і тепер вимушені проживати півжиття в заторах, чергах і бійнях за паркомісце біля своїх чоловійників

а ті хто мають можливість обирати нормальну локацію гарно себе почувають - Бетон і айрмакс не дадать збрехати

хтось зміг заробити на комфортне життя, хтось ні - буває

ось тільки не треба виправдовувати власне лузерство, кидаючи безпідставні звинувачення та намагаючись знецінити та всіляко обісрати більш успішних

за слова в нормальному суспільстві треба вміти відповідати
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:10

  kingkongovets написав:
якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя як юра-теплотехнік під час яросного скирдування - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами


Совершенно верно(о выделенном). Только эта локация должна быть в 99% случаев такая, что бы ее не коснулись грязные руки властьимущих.
ЯГ? Ну спросите у всех живущих вокруг ЯГ - было ли им хуже жить до появления ЯГ?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 28.04.20
Подякував: 773 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя як юра-теплотехнік під час яросного скирдування - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами


Совершенно верно(о выделенном). Только эта локация должна быть в 99% случаев такая, что бы ее не коснулись грязные руки властьимущих.
ЯГ? Ну спросите у всех живущих вокруг ЯГ - было ли им хуже жить до появления ЯГ?
та мешканці сусіднього совкошлаку завжди будуть ненавидіти нових успішних сусідів з побудованого поруч з їх будинками бізнес класу і розповідати що з побудуванням нових жк настало пекельне життя, це ж класика, кристально чиста класова ненависть, там до речі до сих пір з сумом пригадують «шедевр архітектури» - ублюдське одоробло Сінний ринок, яке здохло власною смертю як і багато інших подібних «шедеврів»

і я мав на увазі не ЯГ, а життя в центрі взагалі

припиняйте вже все завжди валити на владу, «власть імущих», «тупих бізнесменіа з 90х» і на когось там ще - так ви ніколи не зрозумієте в чому корінь вашої проблеми, вже не кажучі про успішні дії по її подоланню)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:44

kingkongovets

центр, к сожалению, тоже в печальном состоянии, кроме нескольких улиц после капремонта.
проблемы с уродованием архитектуры тем и же балконами, пристройками, вывесками, захаращенные тротуары, проблемы с парковкой, тотальное засилье заброшек и развалин, недостроев и тд
чего стоят только боксерские груши — измерители удара на Хрещатике, и курортные разводки типа пьяной лестницы, каждый раз удивляюсь, как этот трэш существует прямо напротив КМДА.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

центр, к сожалению, тоже в печальном состоянии, кроме нескольких улиц после капремонта.
проблемы с уродованием архитектуры тем и же балконами, пристройками, вывесками, захаращенные тротуары, проблемы с парковкой, тотальное засилье заброшек и развалин, недостроев и тд
чего стоят только боксерские груши — измерители удара на Хрещатике, и курортные разводки типа пьяной лестницы, каждый раз удивляюсь, как этот трэш существует прямо напротив КМДА.
до речі якраз з вивісками, захаращеними тротуарами і пристройками стало значно краще

з парковками істотно краще не стане, бо місто не гумове, а про «тотальне засилля заброшек і недобудів» взагалі відверта брехня в стилі франта

і взагалі з «печальним станом» це ви мʼяко кажучі дуже перегнули, нормальний стан як для нашої ситуаціі, навіть більше чим нормальний, а в порівнянні з 90ми та 80ми так взагалі відмінний
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12400124011240212403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17107880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6467479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14536)
19.07.2025 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.