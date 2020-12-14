а з іншого боку такий же піпл що це хаває
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19
flyman
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:01
То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.
Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:04
Пропоную усім перевзжати на Троєщину. Тут і ціни дешевше, і безпечніше
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:37
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ви мабуть десь на масиві проблемному мешкаєте
якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя як юра-теплотехнік під час яросного скирдування - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами
і десь так же бідкаються понаїхи, зробивші всі притаманні їм помилки, обираючи локацію для помешкання і тепер вимушені проживати півжиття в заторах, чергах і бійнях за паркомісце біля своїх чоловійників
а ті хто мають можливість обирати нормальну локацію гарно себе почувають - Бетон і айрмакс не дадать збрехати
хтось зміг заробити на комфортне життя, хтось ні - буває
ось тільки не треба виправдовувати власне лузерство, кидаючи безпідставні звинувачення та намагаючись знецінити та всіляко обісрати більш успішних
за слова в нормальному суспільстві треба вміти відповідати
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:10
Совершенно верно(о выделенном). Только эта локация должна быть в 99% случаев такая, что бы ее не коснулись грязные руки властьимущих.
ЯГ? Ну спросите у всех живущих вокруг ЯГ - было ли им хуже жить до появления ЯГ?
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:22
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та мешканці сусіднього совкошлаку завжди будуть ненавидіти нових успішних сусідів з побудованого поруч з їх будинками бізнес класу і розповідати що з побудуванням нових жк настало пекельне життя, це ж класика, кристально чиста класова ненависть, там до речі до сих пір з сумом пригадують «шедевр архітектури» - ублюдське одоробло Сінний ринок, яке здохло власною смертю як і багато інших подібних «шедеврів»
і я мав на увазі не ЯГ, а життя в центрі взагалі
припиняйте вже все завжди валити на владу, «власть імущих», «тупих бізнесменіа з 90х» і на когось там ще - так ви ніколи не зрозумієте в чому корінь вашої проблеми, вже не кажучі про успішні дії по її подоланню)
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:44
kingkongovets
центр, к сожалению, тоже в печальном состоянии, кроме нескольких улиц после капремонта.
проблемы с уродованием архитектуры тем и же балконами, пристройками, вывесками, захаращенные тротуары, проблемы с парковкой, тотальное засилье заброшек и развалин, недостроев и тд
чего стоят только боксерские груши — измерители удара на Хрещатике, и курортные разводки типа пьяной лестницы, каждый раз удивляюсь, как этот трэш существует прямо напротив КМДА.
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до речі якраз з вивісками, захаращеними тротуарами і пристройками стало значно краще
з парковками істотно краще не стане, бо місто не гумове, а про «тотальне засилля заброшек і недобудів» взагалі відверта брехня в стилі франта
і взагалі з «печальним станом» це ви мʼяко кажучі дуже перегнули, нормальний стан як для нашої ситуаціі, навіть більше чим нормальний, а в порівнянні з 90ми та 80ми так взагалі відмінний
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