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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лип, 2025 10:22
kingkongovets написав: gonchik74 написав: kingkongovets написав:
був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах
а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно
як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
Не всем по жизни преолределено ездить на Феррари или даже Порше.
Ты сам то тоже не на Урсусе как у Микитася рассекаешь? Хотя мог бы теоретически потянуть.
Хотя многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора(девалы это доказали).
Вообще сейчас основная проблема не в новострой переехать, а на рынок за картохой и подчерёвком с рублями не ходить(с нашими успешными полководцами и управленцами)
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барабашов
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Додано: Суб 19 лип, 2025 11:08
барабашов написав:многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора
якщо б у нас була нормальна дешева іпотека, то й ціни були б у такому космосі, що у тих «многіх» пупок би розвʼязався ще при спробі накопичити на даун пейнмент
зараз дійсно самий час купувати, але обвалісти як завжди усе провтикають, співаючи про скорий обвал і лякаючи себе і своїх однодумців страшними казками про майбутнє
а переїзд в нормальну локацію з притомною публікою (це зовсім необовʼязково має бути пафосний новобуд) дуже круто впливає на якість життя, я це проходив вже декілька разів, перший раз це був переїзд зі зйомної квартири на Лісовому в номенклатурну сталінку на Печерську, а останній раз це був переїзд з новобуду на оболонський набережній (вже не з совкошлаку в єбенях) в дореволюційний будинок в історичному центрі і це теж було дуже відчутно в плані якості життя, бо спальник є спальник, а центр є центр і пофіг на ті новобуди
а можна, звичайно, звинувачуючи Кличко, владу і кінгконговців в усіх своїх негараздах прожити життя в умовному хрущі на Борщазі чи Відрадному і не зробити нічого щоб щось в своєму житті змінити на краще
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Додано: Суб 19 лип, 2025 11:59
Не будет у нас ни падения(критического) цен на бетон, тем более более-менее новый, ни кратного роста с ипотекой под %5 к примеру.
Токио с ценой метра в несколько пересичных зарплат не приводить. Как и Мехико. Там пол-украины живёт и все рвутся туда.
По поводу покупать - у всех сейчас под подушкой 3-4 кирпича на ЯГ и подобное минимум лежит, которые ну вообще некуда деть?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:27
барабашов написав:По поводу покупать - у всех сейчас под подушкой 3-4 кирпича на ЯГ и подобное минимум лежит, которые ну вообще некуда деть?
а коли це взагалі були такі часи шо по 3-4 сотки були в усіх?
зараз поріг входу в придатний під оренду 1к новобуд з ремонтом і наповненням - це десь 130К $
але, як на мене, в цьому бюджеті під оренду набагато привабливіше виглядає переведена з жилого фонду комерція в совковій вторинці по 2К$ за метр
але хто я такий, щоб мене слухати)
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:37
Конг - ты профессионал и весьма состоятельный профессионал.
По "шубам" я тоже много чего подрассказать. Рынок "шуб" сейчас менее востребован чем коммерция в гетто под разные "ломбарды" и "анализы"
Погугли как у нас поднялся Миша Гороховский 65г.р. и скупал ли он в отличии от тебя "подвалы".
И с какого "нуля" он стартанул
В вашем сегменте тоже много нюансов.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:52
барабашов написав:Погугли как у нас поднялся Олег Гороховский 65г.р(не с моно естественно) и скупал ли он в отличии от тебя "подвалы".
В вашем сегменте тоже много нюансов.
я починав в нерухомості не з купівлі підвалів, а з розселення багатокімнатних комуналок на перших поверхах дореволюційних будинків і переведення їх в нежитловий фонд, всі мої підвали (2 шт) дістались мені як довіски до них, в мене правда був один цоколь, але і його я теж продав в 2006му, про що зараз шкодую
зи: про Гороховського не мені, а Демʼяну розповідай, він впевнений що в 90х гроші роздавали усім бажаючим, віддаючи перевагу найтупішим, а розумним не давали і тому у нього упереджене ставлення до бізнесменів 90х)
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Додано: Суб 19 лип, 2025 13:22
Это больше для молодёжи.
Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.
Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.
Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 13:35
Бетон написав:
Это больше для молодёжи.
Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.
Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.
Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.
Де в Грейт грають у теніс? Настільний хіба що... Грейт перші жилі поверхи можуть стати найкращіми кафе. Але територія швах. 16 25-поверхових будівель на якій території? Бетон, є дещо на лівобережжі найкраще у Києві, це сервіси які працюють 24/7. Але жодного побудованого офісного приміщення на 30 поверхів там немає. Перенаселення 100% і всі їдуть на правобережжя працювати...
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Додано: Суб 19 лип, 2025 19:41
Гра в теніс - найпотрібніше річ під час війни! Якже без неї????
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Додано: Суб 19 лип, 2025 20:38
Frant написав:
Гра в теніс - найпотрібніше річ під час війни! Якже без неї????
Так, будь-який спорт це важливо, це "5 хвилин" нормальності, замість 100% часу проводити у помиральній ямі.
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