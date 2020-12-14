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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:23
Отвечу на тезис о недоречності гри в теніс під час війни, не на часі.
Война может быть 10 и 15 лет. А может и больше.
Жизнь человека и его годы- необратимы.
Никто не вернёт мне и миллионам других отцов утраченное время, когда мы не видим как растут наши дети.
Пока чиновники, депутаты, силовики, судьи проживают лучшую жизнь, эти ребята не имеют права играть в теннис? Это самое важное, что вообще может быть в жизни.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:23
unicdima написав: Damien написав:
Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.
Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут
).
Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.
В Києві площа доріг в рази менша ніж в Європі, а кличковська банда нічого не робить для їх розширення, а навпаки зменшує площу.
тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:33
unicdima написав: kingkongovets написав:
тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)
От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів.
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)
зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:46
kingkongovets написав: unicdima написав: kingkongovets написав:
тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)
От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів.
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)
зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший
Урбанаст, по всьому світу в містах будуються нові дороги-розв'язки, лише в Києві кличковські дебіли розказують, що цього не треба робити.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:53
unicdima написав: kingkongovets написав:
unicdima написав:[quote="5874434:kingkongovets"]тільки повністю відморожені і нездатні до навчання люди досі вважають
що проблема заторів вирішується розширенням доріг)
От європейці і американці дебіли, стільки доріг наробили і роблять, а виявляється їх і не треба було робити
Відправ дебіла Кличка вчити дурнів.
європейці і американці давно зрозуміли що чим ширше дороги тим більше затори і вирішують це питання платним вʼїздом та високою ціною експлуатаціі авто в містах, продовжуй і далі смішити людей і глузувати з урбаністики)
зи: справжні дебіли якраз ті, хто вірить що їх власні проблеми має вирішувати Кличко, влада чи хтось інший
Урбанаст, по всьому світу в містах будуються нові дороги-розв'язки, лише в Києві кличковські дебіли розказують, що цього не треба робити.[/quote]
упоротий, в Києві теж будуються нові розвʼязки і дороги там де це можливо і розширюються старі, це бачать усі хто має очі
але там де цієї можливості немає питання вирішується саме так як я написав вище і це теж давно зрозуміли всі хто цим дійсно цікавиться і дійсно буває за кордоном, а не тільки пересказує подібні дебільні штампи, не вилазячи зі свого гетто на околиці
«лох повинен страждати»(с) - це закон
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