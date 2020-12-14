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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12406124071240812409
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:10

pesikot

надо же, пес шариков продемонстрировал что про него фильм сняли
помойным псам неведомы ни сарказм, ни самоирония, ни косвенные референсы
брысь с киевской ветки, западней метро Черниговская таким вход толлько после дезифенкции
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 лип, 2025 18:12, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:11

  kingkongovets написав:Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:


1. Зменшення заторів
Основна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.
Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.
Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.
2. Поліпшення якості повітря
Менше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.
Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.
3. Зменшення шуму та вібрацій
Менше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.
Це підвищує комфорт мешканців і туристів.
4. Фінансування громадського транспорту
Отримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.
Це створює кращу альтернативу приватному авто.
5. Збереження історичних центрів
Старі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.
Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.
6. Раціональне використання простору
Замість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.

Лондон, Велика Британія
Зона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.
Плата: £15 на день.
Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.
Мета: зменшення трафіку в центрі.
Результат: трафік зменшився на 15–20%.

Стокгольм, Швеція
Введено постійно з 2007 року.
Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.
Оплата автоматично через номери авто.
Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітр

Мілан, Італія
Зона Area C в історичному центрі з 2012 року.
Плата: €5 за в’їзд буднями.
Електромобілі — безкоштовно.
Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.

Осло, Норвегія
В’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.
Ціна варіюється: більше в години пік.
Частина коштів — на громадський транспорт.
Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.

Сінгапур
Найстаріша система у світі (з 1975).
Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.
Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.
Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.

Нью-Йорк, США (планується)
Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).
Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.
Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.

Токіо, Японія
Не має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.

може таки спочатку зробити так, щоб громадським транспорт був розвинутий, а потім вже впроваджувати стимули? Скільки станцій метро було збудовано при крайньому мері?
Скільми десятків кілометрів трамвайних колій було демонтовано міцними господарниками з початку незалежності "для покращення руху"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:


1. Зменшення заторів
Основна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.
Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.
Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.
2. Поліпшення якості повітря
Менше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.
Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.
3. Зменшення шуму та вібрацій
Менше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.
Це підвищує комфорт мешканців і туристів.
4. Фінансування громадського транспорту
Отримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.
Це створює кращу альтернативу приватному авто.
5. Збереження історичних центрів
Старі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.
Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.
6. Раціональне використання простору
Замість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.

Лондон, Велика Британія
Зона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.
Плата: £15 на день.
Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.
Мета: зменшення трафіку в центрі.
Результат: трафік зменшився на 15–20%.

Стокгольм, Швеція
Введено постійно з 2007 року.
Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.
Оплата автоматично через номери авто.
Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітр

Мілан, Італія
Зона Area C в історичному центрі з 2012 року.
Плата: €5 за в’їзд буднями.
Електромобілі — безкоштовно.
Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.

Осло, Норвегія
В’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.
Ціна варіюється: більше в години пік.
Частина коштів — на громадський транспорт.
Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.

Сінгапур
Найстаріша система у світі (з 1975).
Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.
Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.
Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.

Нью-Йорк, США (планується)
Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).
Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.
Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.

Токіо, Японія
Не має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.

може таки спочатку зробити так, щоб громадським транспорт був розвинутий, а потім вже впроваджувати стимули? Скільки станцій метро було збудовано при крайньому мері?
Скільми десятків кілометрів трамвайних колій було демонтовано міцними господарниками з початку незалежності "для покращення руху"?
в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити
kingkongovets
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