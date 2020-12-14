pesikot
надо же, пес шариков продемонстрировал что про него фильм сняли
помойным псам неведомы ни сарказм, ни самоирония, ни косвенные референсы
брысь с киевской ветки, западней метро Черниговская таким вход толлько после дезифенкции
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:10
pesikot
надо же, пес шариков продемонстрировал что про него фильм сняли
помойным псам неведомы ни сарказм, ни самоирония, ни косвенные референсы
брысь с киевской ветки, западней метро Черниговская таким вход толлько после дезифенкции
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 20 лип, 2025 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:11
може таки спочатку зробити так, щоб громадським транспорт був розвинутий, а потім вже впроваджувати стимули? Скільки станцій метро було збудовано при крайньому мері?
Скільми десятків кілометрів трамвайних колій було демонтовано міцними господарниками з початку незалежності "для покращення руху"?
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити
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