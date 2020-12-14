kingkongovets написав:

Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:1.Зменшення заторівОсновна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.2.Поліпшення якості повітряМенше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.3.Зменшення шуму та вібраційМенше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.Це підвищує комфорт мешканців і туристів.4.Фінансування громадського транспортуОтримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.Це створює кращу альтернативу приватному авто.5.Збереження історичних центрівСтарі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.6.Раціональне використання просторуЗамість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.Лондон, Велика БританіяЗона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.Плата: £15 на день.Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.Мета: зменшення трафіку в центрі.Результат: трафік зменшився на 15–20%.Стокгольм, ШвеціяВведено постійно з 2007 року.Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.Оплата автоматично через номери авто.Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітрМілан, ІталіяЗона Area C в історичному центрі з 2012 року.Плата: €5 за в’їзд буднями.Електромобілі — безкоштовно.Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.Осло, НорвегіяВ’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.Ціна варіюється: більше в години пік.Частина коштів — на громадський транспорт.Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.СінгапурНайстаріша система у світі (з 1975).Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.Нью-Йорк, США (планується)Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.Токіо, ЯпоніяНе має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.