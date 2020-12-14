RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12406124071240812409
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:46

  flyman написав:
  kingkongovets написав:в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити

по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?

Воно на громадському транспорті не їздить :D
Він розказував якось, що люди з Трої мають в центр на велосипедах їздити :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити

по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?
не у всіх клаустрофобія як у тебе, нічого там страшного нема
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11736
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК - ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Та половина Києва все життя живе без власного авто, але "замінити власне авто неможливо зовсім". Корону трохи треба поправити просто:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36443
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13

  pesikot написав:
  fox767676 написав:почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми




Песик, возьми с полки косточку, ты угадал к чему референс с 1 ноты
fox767676
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я б черниговскому квадроберу гипофиз то без наркоза с помощью молотка и клещей поменял бы.
Сперва прибив бы лапы 150ми шурупами к столу из красного дерева и отрезав когти вместе с пальчиками
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12406124071240812409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17109926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6480899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.