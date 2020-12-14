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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:46
flyman написав: kingkongovets написав:
в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити
по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?
Воно на громадському транспорті не їздить
Він розказував якось, що люди з Трої мають в центр на велосипедах їздити
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:49
flyman написав: kingkongovets написав:
в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити
по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?
не у всіх клаустрофобія як у тебе, нічого там страшного нема
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:09
Damien написав:
О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК
- ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Та половина Києва все життя живе без власного авто, але "замінити власне авто неможливо зовсім". Корону трохи треба поправити просто:)
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13
pesikot написав: fox767676 написав:
почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
Песик, возьми с полки косточку, ты угадал к чему референс с 1 ноты
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:07
Я б черниговскому квадроберу гипофиз то без наркоза с помощью молотка и клещей поменял бы.
Сперва прибив бы лапы 150ми шурупами к столу из красного дерева и отрезав когти вместе с пальчиками
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:16
Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:17
Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:40
Сегодня пользоваться общественным транспортом опасно для жизни из-за временного узурпированного режима.
Автомобиль сегодня это банально средство остаться в живых, если он зарегистрирован на другого человека, желательно женщину.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:42
Investor_K написав:
Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?
Чего вас это беспокоит? Боитесь что суды разбомбят - холявную сисю?
Не волнуйтесь. Суды не нужны. Они не судят. А присуживают. Всех на фронт. Отрабатывать бабло налогоплательщиков
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:08
Бетон написав: Investor_K написав:
Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?
Чего вас это беспокоит? Боитесь что суды разбомбят - холявную сисю?
Не волнуйтесь. Суды не нужны. Они не судят. А присуживают. Всех на фронт.
Рилів-новобудівцев - першими! За ними судей, а потім народних депутатів, по ротації!
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