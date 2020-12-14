Damien написав:

Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.

но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК

О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фразаЭто в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги,- ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.