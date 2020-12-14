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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12408124091241012411
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:28

  fox767676 написав:
  Frant написав:Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?

ви б ці питання краще задали чорно-червоній (чи помаранчевій)версії самого себе у 2014-2016 рр

Точно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 20:12

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:
  Frant написав:Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?

ви б ці питання краще задали чорно-червоній (чи помаранчевій)версії самого себе у 2014-2016 рр

Точно

Я з 2011, з моменту реєстрації, пишу про феодальну державу і її псевдоїліту, яка взагалі нічого, крім дерибану, корупції і пройопів, не вміє.
До майдану 2014 я віднісся абсолютно індифферентно. Тому що зробив висновки ще з майдану 2004 і діяльності його уродів.
Українські чиновники живуть за принципом "Украл и удрал!".
Что неясно?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 20:34

Frant
Потрібно щоб з вами попрацювали у територіальному відділку з відновлення пам'яті
fox767676
 
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  #<1 ... 12408124091241012411
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