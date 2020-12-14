|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:31
Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Еще несколько современных офисов построили на Окипной в 2005-2010
Там бы серобетонные фасады советских офисников на Сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:51
fox767676 написав:Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Там бы серобетонные фасады советских офисников на сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
від того що на Лісовому є Бліц-прінт, торгівельно-економічний інститут та кіностудія він не перестає бути спальником
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11742
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2730 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:19
kingkongovets
На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 21 лип, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:36
fox767676 написав:kingkongovets
На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
то все спальники, але яка різниця?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11742
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2730 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:39
kingkongovets написав:
то все спальники, але яка різниця?
я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:51
fox767676 написав: kingkongovets написав:
то все спальники, але яка різниця?
я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною
єдине що Голосієво це не мікрорайон, а місцевість, все інше - совкові комплексно збудовані спальники
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11742
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2730 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:28
fox767676 написав: Frant написав:
Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?
ви б ці питання краще задали чорно-червоній (чи помаранчевій)версії самого себе у 2014-2016 рр
Точно
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10386
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:34
Frant
Потрібно щоб з вами попрацювали у територіальному відділку з відновлення пам'яті
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:51
fox767676 написав:kingkongovets
На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
Готель Славутич тепер мед центр
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36445
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 21 лип, 2025 21:01
Да ладно. Він недобуд через об'єктивні обставини- ковід та Війна. Добробут лише на першому з 16 поверхів
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25326
|17110855
|
|
|1380
|6490552
|
|
|3
|70726
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|