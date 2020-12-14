Frant
что, лопнула пенсионная стратегия?
Франтишек остался без штанишек ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:07
Frant
что, лопнула пенсионная стратегия?
Франтишек остался без штанишек ?
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я хз, мабуть і те і те
але «видові» квартири на високих поверхах зараз не дуже актуальні, а ось сталінки і навіть хрущі з газовими колонками і більш менш свіжим ремонтом йдуть на ура
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