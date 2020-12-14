Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Rjkz. Вы правы. 1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини
в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?
до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 лип, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин ибо делали турки, даже рабочие оттуда были) та и наши, где делают по человечески, стоит хорошо. и долго
smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
брехня лише в цьому році:
1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".
На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»
smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
брехня лише в цьому році:
1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".
На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»
угу, ремонт дороги или парковки где-то в зоопарке или какая-то возня на 50 метрах возможно старого покрытия под мостом это как раз то же самое что и разваленная дорога главное чтоб адрес был «Берестейский проспект»
ну да в целом на правом берегу асфальт более менее норм в Киеве, кроме дворовых проездов и каких-то богом забытых улиц. да и по стране тоже. чего не скажешь о тротуарах, хаотично утыканных колымагами, мафами, какими-то бетонными блоками, будками, рекламными нахрен не нужными конструкциями, и которые годами никто не ремонтирует
вспоминается сюжет по телику когда-то, как снимали дорогу в Украине и Венгрии у нас разбитая в дырах, в венгрии ровная. и типа оправдания, что климат не тот) правда, между участками было с 2 км, и это одна и та же дорога где-то около границы
Востаннє редагувалось smdtranz в Чет 24 лип, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.