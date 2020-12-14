Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17

Бетон написав: Rjkz.

Вы правы.

1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.



2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.



У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.

повна маячняти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машинив штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто