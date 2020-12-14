Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре) трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят) берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается а стратегически нифига
smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
брехня лише в цьому році:
1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".
На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»
угу, ремонт дороги или парковки где-то в зоопарке или какая-то возня на 50 метрах возможно старого покрытия под мостом это как раз то же самое что и разваленная дорога главное чтоб адрес был «Берестейский проспект»
ну да в целом на правом берегу асфальт более менее норм в Киеве, кроме дворовых проездов и каких-то богом забытых улиц. да и по стране тоже. чего не скажешь о тротуарах, хаотично утыканных колымагами, мафами, какими-то бетонными блоками, будками, рекламными нахрен не нужными конструкциями, и которые годами никто не ремонтирует
вспоминается сюжет по телику когда-то, как снимали дорогу в Украине и Венгрии у нас разбитая в дырах, в венгрии ровная. и типа оправдания, что климат не тот) правда, между участками было с 2 км, и это одна и та же дорога где-то около границы
Венгрия такая же агроклоака с цыганами и популистами. И дороги там не айс. Хуже, чем в соседних европейских странах
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре) трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят) берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается а стратегически нифига
тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?
ви не можете постійно на брехати? чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?
головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів
звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати
але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість
це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера
тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні
навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
Бетон написав:У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"? Схеми дерибану - вже готові?
Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
а ще розкажи як професіонал наскільки бетонні дороги дорожче в будівництві та ремонті у порівнянні з асфальтовими)
до речі у нас теж будують бетонні дороги, зокрема від Решетилівки до Дніпра (не знав?), на одеській трасі, а також дороги з бетонною основою як наприклад на вʼїзді в Київ зі сторони Василькова
Расказываю не я, а в интервью представитель автодора. Он сказал, что бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки