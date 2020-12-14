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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12411124121241312414
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:45

kingkongovets

конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже

и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:51

  smdtranz написав:
  kingkongovets написав:
smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин


брехня
лише в цьому році:

1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

https://gov.e-tender.ua/tender/budiveln ... hatgpt.com

2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".

На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»

https://kyivtime.co.ua/beresteyskyy-pro ... hatgpt.com



угу, ремонт дороги или парковки где-то в зоопарке или какая-то возня на 50 метрах возможно старого покрытия под мостом это как раз то же самое что и разваленная дорога
главное чтоб адрес был «Берестейский проспект»

ну да в целом на правом берегу асфальт более менее норм в Киеве, кроме дворовых проездов и каких-то богом забытых улиц. да и по стране тоже. чего не скажешь о тротуарах, хаотично утыканных колымагами, мафами, какими-то бетонными блоками, будками, рекламными нахрен не нужными конструкциями, и которые годами никто не ремонтирует


вспоминается сюжет по телику когда-то, как снимали дорогу в Украине и Венгрии
у нас разбитая в дырах, в венгрии ровная. и типа оправдания, что климат не тот)
правда, между участками было с 2 км, и это одна и та же дорога где-то около границы

Венгрия такая же агроклоака с цыганами и популистами. И дороги там не айс. Хуже, чем в соседних европейских странах
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже

и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига



тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?

ви не можете постійно на брехати?
чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?

головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів

звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати

але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість

це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера

тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні

навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:36

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?

Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
а ще розкажи як професіонал наскільки бетонні дороги дорожче в будівництві та ремонті у порівнянні з асфальтовими)

до речі у нас теж будують бетонні дороги, зокрема від Решетилівки до Дніпра (не знав?), на одеській трасі, а також дороги з бетонною основою як наприклад на вʼїзді в Київ зі сторони Василькова

Расказываю не я, а в интервью представитель автодора. Он сказал, что бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:38

  Бетон написав:битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
якраз це те, що треба українській владі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:39

  kingkongovets написав:головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів

ККЦ, який у тебе був середній бал шкільного атестата?
3,5 балів чи менше?
Більшість дописувачів розумніші за тебе. Але ти чомусь вважаєш навпаки :mrgreen:
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