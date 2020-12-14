Додано: Чет 24 лип, 2025 12:45

kingkongovets



конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный

около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое

маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же

билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят

туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)

трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)

берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже



и так везде

всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается

а стратегически нифига