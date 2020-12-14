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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 12:45
kingkongovets
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
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smdtranz
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:07
smdtranz написав:kingkongovets
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?
ви не можете постійно на брехати?
чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?
головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів
звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати
але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість
це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера
тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні
навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:36
kingkongovets написав: Бетон написав: Бетон написав:
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?
Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
а ще розкажи як професіонал наскільки бетонні дороги дорожче в будівництві та ремонті у порівнянні з асфальтовими)
до речі у нас теж будують бетонні дороги, зокрема від Решетилівки до Дніпра (не знав?), на одеській трасі, а також дороги з бетонною основою як наприклад на вʼїзді в Київ зі сторони Василькова
Расказываю не я, а в интервью представитель автодора. Он сказал, что бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:50
Какой то рыл сдаёт квартиру с видом на Лукьяновку. Ему в комментах пишут, что в этой квартире УБД отримати можна.
Ржу
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:01
Бетон написав:[
бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
вони десь на 50% дорожчі, шумніші, менш комфортні і важче ремонтуються точково
в штатах я їх бачив в основному або в південних штатах типу Каліфорнї та Техаса , або там де на них дуже велике навантаження типу Ілліноя
далекобійники їх терпіти не можуть і чомусь повністю переходити на бетон штати не збираються
у нас їх почали робити біля портів та стратегічних обʼєктів
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