Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:06

BIGor написав: smdtranz написав: 10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу? 10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?

А торгашів реально прибрали з переходів? Берестейка, Святошин, КПІ - ковбасу і квіти на розкладках вже не продають? А торгашів реально прибрали з переходів? Берестейка, Святошин, КПІ - ковбасу і квіти на розкладках вже не продають?

конечно нет, ржавые газельки без колес, использующиеся как склад, тоже в наличииларьков действительно стало меньше, чем в 2010-2015, тогда вообще ад был, дойти невозможно до станции было.но работы еще непочатый краймогли б конечно выделить какие-то зоны, придумать дизайн-код или готовый проект, возможно типовый, и на конкурсе отдать в аренду под строительство малого бизнеса, не капитальных помещений. все равно ж при совке коммерция не планировалась в нужных масштабах, оттого имеем кустарно переделанные первые этажи и тдспрос на это есть.ну так хоть прилично выглядящие мафы были б вместо нелегальных и всяких помоек, городу выручка от аренды, заодно как инструмент для инвестиций. город с коммуникациями помог быно то конечно перспектива лет 30) плюс площадки под арендные самокаты да велики б заложили, подъезд к ларькам нормальный для грузовиков, любящих заехать раком на тротуар, чтоб не таскать ящики, туалеты б сделали в комплекте. очевидно что помещений под малый бизнес не хватает, и решать это все никто не собирается стратегически, только вкорячить могут какие-то будки хаотично и все