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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ну і на додаток - спеціально для ньюйоркського сантехніка, який чомусь вважає себе видатним будівельником та знавцем ньюйоркського міського середовища:

«У Нью-Йорку боротьба із заторами — це складна багаторівнева стратегія, що включає різні методи та підходи. Нижче перелік основних напрямів:

1. Платний в’їзд до центру міста (Congestion Pricing)
Суть: Водії платитимуть за в’їзд у центральну частину Мангеттена (нижче 60-ї вулиці).
Ціль: Зменшити кількість автомобілів, стимулювати пересадку на громадський транспорт.
Статус: Запланований до впровадження у 2025 році (після відтермінувань).
Очікуваний ефект: скорочення трафіку на 15-20%.
2. Розвиток громадського транспорту
Метро та автобуси:
Інвестиції в оновлення інфраструктури MTA (метрополітен та автобусна мережа).
Запуск Select Bus Service (SBS) — швидкісні автобуси з пріоритетом на світлофорах та окремими смугами.
Ціль: зробити громадський транспорт більш привабливим за авто.
3. Виділені смуги для громадського транспорту
Bus lanes — окремі смуги для автобусів.
Camera enforcement — камери фіксують порушення і штрафують тих, хто заїжджає в смугу.
4. Велосипедна інфраструктура
Розширення велодоріжок, зокрема protected bike lanes (фізично відокремлені).
Програма Citi Bike — муніципальний велопрокат.
Мета: дати альтернативу автомобілю на короткі відстані.
5. Зменшення парковок і контроль за паркуванням
Зменшення кількості безкоштовних паркомісць у центрі.
Жорсткий контроль і штрафи за неправильне паркування.
Розумні паркомати, які змінюють вартість залежно від попиту.
6. Розумні світлофори (Smart Signals)
Використання технологій "Adaptive Signal Control", які регулюють час світлофора залежно від реального трафіку.
Оптимізація перехресть для кращої пропускної здатності.
7. Пріоритезація пішоходів та звуження вулиць
Open Streets — тимчасове або постійне закриття вулиць для авто (наприклад, частини Бродвею).
Зменшення кількості смуг для авто, розширення тротуарів.
8. Впровадження технологій та аналіз даних
Використання GPS-даних з таксі, Uber та автобусів для аналізу трафіку.
Traffic Management Center — диспетчерські центри управління дорожнім рухом у реальному часі.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Економічна доцільність: замінити 2-3 поверховий будинок на 10–30 поверховий — вигідно з точки зору прибутку від оренди або продажу квартир


Ну так вони і замінюють на 10–30 поверховий , а не нак суто усереднені 20 поверхівки.
У Києві 25 поверхівки скоро стануть превалюючими, що спотворює скайлайн
Навіть СРСР не забудував місто одними 9 поверхівками.
Щоб виправити ситуацію доведеться вводити заборону на будівництво саме 25 поверхівок і будувати значно вище чи нижче
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:Економічна доцільність: замінити 2-3 поверховий будинок на 10–30 поверховий — вигідно з точки зору прибутку від оренди або продажу квартир


Ну так вони і замінюють на 10–30 поверховий , а не нак суто усереднені 20 поверхівки.
У Києві 25 поверхівки скоро стануть превалюючими, що спотворює скайлайн
Навіть СРСР не забудував місто одними 9 поверхівками.
Щоб виправити ситуацію доведеться вводити заборону на будівництво 25 поверхівок і будувати значно вище чи нижче
ну так і не треба пиздіти на пафосних щах що «кардинально поверховість не збільшують», і що таке відбувається тільки у нас - будівництво свічок на місцях старих будинків та промислових обʼєктів - загальносвітовий тренд і Київ тут не виключення

здається ейрмакс про це тут теж вже писав
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:58

kingkongovets
айрмакс писав здебільшого про свої занавєски і невидимі плінтуса
про тренди укрбанцізації, джентрифікацію промисловихх кварталів писав я
але я досі не отримав поясненнь чому в Києві з якогось часу почали злосно нехтувати архітектурними підходами навіть не намагаючись урізноманітнити висотність того що будується
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets
айрмакс писав здебільшого про свої занавєски і невидимі плінтуса
про тренди укрбанцізації, джентрифікацію промисловихх кварталів писав я
але я досі не отримав поясненнь чому в Києві з якогось часу почали злосно нехтувати архітектурними підходами навіть не намагаючись урізноманітнити висотність
я не знаю чому ви не отримали відповідь, мабуть тому що не питали у тих, від кого це залежить

а про те що свічками в Європі забудовують кожний вільний клаптик землі писав точно ейрмакс, просто ліньки шукати той пост

зи: але щодо ролі Кличка і кмда у зменшенні поверховості забудови раджу вивчити питання про їх роль в зменшенні поверховості ЯГ - це відомий кейс і інфа є у вільному доступі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:07

kingkongovets
Києву до "свічок" ще рости і рости
Здебільшого будуються багатопід'їздні "стіни", де ширина быльша за висоту,у кращому випадку група щільно розташованих "свічок" однієї висоти, що на відстані знову ж таки зливається у одну "стіну"
Коли хтось сварить саме "свічки" - зрозуміло що то село
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets
Києву до "свічок" ще рости і рости
Здебільшого будуються багатопід'їздні "стіни", де ширина быльша за висоту,у кращому випадку група щільно розташованих "свічок" однієї висоти, що на відстані знову ж таки зливається у одну "стіну"
Коли хтось сварить саме "свічки" - зрозуміло що то село
я вже писав тут це, як казала моя бабуся-архітектор «архітектура - це закамʼяніла історія», яке суспільство - така і архітектура і звинувачувати в цьому виключно владу або забудовників - це інфантилізм і примітивність

можу лише додати що в центрі за рідкими виключеннями будинки-стіни і відверті одоробла не будують, а в єбенях та на лівому березі нема що паплюжити по дефолту
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:29

  Investor_K написав:Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...

Так
Але з "покращеннями" від непокобєлімой 95й сєкти воно скоро може коштувати дешевше.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://skyscraperpage.com/cities/?10=3

Оказывается, Киев на первом месте в Европе по количеству высоток и на 10 в мире.
если высотками считать от 12 этажей.
а вы про общемировой тренд
МЫ задаем этот тренд!
даже москва вдвое меньше содержит свечек.
при этом мы далеко позади по развитию общественного транспорта
это нам просто везет, что население бедное и машин мало, да и с 3 млн киевлян — половина пенсионеров уже наверное. или студентов без машин
представляю, как офигели кацапы, когда смотрели в бинокли на город с подступов. он выглядел как неприступное логово дьявола, грозно протыкающее тысячей небоскребов небо.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Investor_K написав:Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...

Так.
не так)
все дуже залежить від локаціі та ціни
kingkongovets
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