Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_hunter написав:Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля. И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
майже вся, глибше вивчайте питання справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки
в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений
smdtranz написав:даже москва вдвое меньше содержит свечек.
єто уже гон если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку )) Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше
kingkongovets написав:можу лише додати що в центрі за рідкими виключеннями будинки-стіни і відверті одоробла не будують, а в єбенях та на лівому березі нема що паплюжити по дефолту
Брехня Я частіше споглядаю з лівого берега на правий і бачу спотворений ландшафт саме стінами (ЖК Панорама на Печерську ), злиті воєдино ішші 25 поверхівки і т.і. Коли будували елітний для 70х жк на Суворова основну частину обмежили 13 поверхами + 16п свічка, щоб не спотворювало бекграунд для ансамблю Лаври. Останні 10 років зовсім перестали себе в чомусь обмежувати. Спочатку хоча б була преміальна архітектура типа Даймонда чи Грушевського потім враження що коробки ПОХа розповзлися і на правий Берег. Про Лівий Берег маячня - там де встигли забудувати до 2014 все Ок, і радянське https://www.google.com/maps/@50.43265,3 ... FQAw%3D%3D , і українське до 2014 https://www.google.com/maps/@50.428267, ... FQAw%3D%3D . Після пішов трешак типу Грейта чи Русанівської гавані.
от якраз Панораму я і мав на увазі коли писав про «рідки виключення», але її здали ще в 2013 і такого більше в центрі не будують, окрім суцільного жаху на Глибочицькій, але там теж добудовують ще старі проєкти
а в колишній Чернігівській губерніі нехай будують що хочуть, якщо є бажаючі там жити то чому б ні
Бетон написав:Rjkz. Вы правы. 1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон. Он набирает 80-90% прочности за несколько часов. Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год. Кстати, о снеге. НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах. Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника??? Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным. Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
smdtranz написав:даже москва вдвое меньше содержит свечек.
єто уже гон если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку )) Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше
хз, но даже там на карте не отмечен ни голден парк, ни зеленый остров например может, конечно, карта высоток города и их список это разные вещи, но факт остается фактом, панорама Киева это частокол из свечек. причем почти все именно жилые, ну и недостроев еще сотня минимум наберется
Бетон написав:Вчера вечером в моем доме военный ударил прикладом по голове вахтера. Припарковал авто, взял 4 гранаты ф1 и двинулся на территорию, выпил алкоголя и зашёл в подъезд. На лифт его не пустили, он выдернул чеку и пистолетом жахнул по голове. Я спускался застал слідчі дії.
А это только начало
якщо б мене в власному будинку якийсь ахуєвший вахтер, якому я плачу зп, не пустив в ліфт я б його теж вʼїбав би, а ти шо - утерся б і почимчикував на свій 20й поверх пішки?
_hunter написав:Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля. И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
майже вся, глибше вивчайте питання справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки
в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений
Ок -- майже вся. (если в процентах считать - оно, интересно, хоть один % наберет -- или таки можно до 100% округлить?..)
Но то - такэ. А по основной части -- будут комментарии?
Frant написав:, ты ввязался в полемику с человеком, который 25+ лет проработал на стройках на достаточно высоких и ответственных должностях. Человеком, спасаясь от придурков, керманычей дерибанычей, уже несколько лет живёт в Америке и знает много чего про нее.
франтишек не выпрыгивай из щтанишек холоп американского доллара и низкопоклонец не старайся тебя не возьмут в америку даже мыть полы - с 2025 там бан на воуков, моментальный отказ в визе и внесение в блеклист рджкз успел заскочить в последний вагон если бы чиновник посольства знал что заявитель "проработавший на стройках на достаточно высоких и ответственных должностя" не может отличить серию Т от КТ, то был бы запрос в СБУ\ЦРУ и путевка в Гуантанамо вместо НЙ
_hunter написав:А по основной части -- будут комментарии?
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти
Формулирую. Почему вы хотите посмотреть на это:
kingkongovets написав:до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами
-- ведь "вважають київський транспорт надолугим" по сравнению _не только_ (и даже вопреки) с транспортом NY. Почему вы не хотите посмотреть как ровно те же громадяни езят в комфортном кондиционированном метро Амстердама -- без бомжей и наркоманов?