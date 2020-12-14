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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12418124191242012421>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:37

  kingkongovets написав:
_hunter написав:Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было? :wink:
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось... :roll:


ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського

Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  kingkongovets написав:
_hunter написав:Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было? :wink:
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось... :roll:


ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського

Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.


жоден облцентр не несе такого навантаження від приїзджих як київський, я сам іноді користуюсь і метро і тролейбусами і не бачу там абсолютно нічого жахливого, а після запровадження виділених ліній наземний взагалі їздить швидше загального потока, маршрутки це звичайно досі не подолане зло, але на них навіть мої батьки на Лісовому не їздять, бо є альтернатива у вигляді тролейбусів та автобусів, на трамваях не їзжу теж, але нові низкопольні вагони від Песи та Татри-Південь виглядають дуже симпатично, чим і на яких маршрутах користуєтесь ви?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:Не пустить - не имеет: "проход к собственности". Пользоваться лифтом - очень сложный вопрос, что бы вот так сходу заявлять "не имеет права!"... -- в качестве контр-примера: "платные лифты" а так же отключение карточек должников.


відключення карток боржників я ще можу зрозуміти, але жити там, де якийсь вахтер має право вирішувати можу я користуватись ліфтом чи ні і я через це буду вимушений підійматись пішки - це реальний мазохизм і неповага до самого себе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:31

  kingkongovets написав:
_hunter написав:А по основной части -- будут комментарии? :wink:
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти

Невже сам? Без допомоги штучного гугл-інтелекта?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:01

  kingkongovets написав:
свідомі ж кияни розуміють що на метро швидше і надійніше, тому в заторах не стоять і відповідно їх не створюють

Безусловно метро быстрее, но только оно так же неразвито. Можно купить квартиру у метро, но надо ж чтоб метро еще довозило от дома куда нужно, а оно не покрывает пешей доступностью ИМХО и 20% Киева.
Я понимаю, что бывают кейсы, когда метро достаточно - купил квартиру у метро, работа у метро(причем такая, что перемещаться по городу не нужно), все знакомые тоже у метро. Но у многих ли совпадет все три условия? Нет, очень мало.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:23

Товарижчі, як ситуація з корупцією на анархічній території? Норм?
Я переживаю, що наші депутати і квартальщики почнуть боротьбу з нею. Ринок новобудів геть зачахне, без неї. І не тільки новобуди.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
надо ж чтоб метро еще довозило от дома куда нужно, а оно не покрывает пешей доступностью ИМХО и 20% Киева.


по перше це абсолютно ліва, взята со стелі цифра
по друге те що обирати житло треба не далі як в 1 км по плоскачу від станціі метро незалежно від наявності у власності авто я писав 100500 разів
а по третє якщо вже знайшов роботу десь на борщазі, в єбенях соломи, або на лівому березі, то в чому проблема використовувати наземний гт?

вибір є завжди і він залежить тільки від тебе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:46

Девальвація гривні не за горами

Я недарма писав ще в 2011-2013, що найбільшим ворогом української держави - є її вищі чиновники.
Всі інші вороги - слабші і менші.

"❗️ Четвертий транш програми ЄС на €50 млрд затримують та уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи. Україна мала б отримати €4,5 мільярда, якби виконала 16 обіцяних реформ, проте Київ впорався лише з 13. У зв'язку з цим Єврокомісія пропонує Раді ЄС виплатити тільки €3,05 мільярда.

Із трьох невиконаних реформ одна стосується децентралізації, інша — закону про реформу АРМА, а третя — відбору суддів до Вищого антикорупційного суду"
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:10

  kingkongovets написав:
_hunter написав:
  kingkongovets написав:ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського

Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.

жоден облцентр не несе такого навантаження від приїзджих як київський

Обл-центр - как вы там метко писали про ручник - это что-то вроде Роттердама, Франкфурта, Брно. С нагрузкой от приезжих - там все ОК.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:13

  kingkongovets написав:
_hunter написав:Не пустить - не имеет: "проход к собственности". Пользоваться лифтом - очень сложный вопрос, что бы вот так сходу заявлять "не имеет права!"... -- в качестве контр-примера: "платные лифты" а так же отключение карточек должников.


відключення карток боржників я ще можу зрозуміти, але жити там, де якийсь вахтер має право вирішувати можу я користуватись ліфтом чи ні і я через це буду вимушений підійматись пішки - це реальний мазохизм і неповага до самого себе

Допускаю. Но решать вопрос путем нанесения тяжких телесных - 121я УК (до 8ми лет) :?:
Понятно, что отмажут, но сам прецедент...
_hunter
 
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