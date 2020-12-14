Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:46

_hunter написав: kingkongovets написав: _hunter написав: Та фиг с ним -- с НУ.

В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?

Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?

И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.

Но если показалось... Та фиг с ним -- с НУ.В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.Но если показалось...



ви користувались ньюйоркським гт?

раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського ви користувались ньюйоркським гт?раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського

Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.

Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше. Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак"еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.

Могу сказать как экс-пользователь киевского ОТ и ныне пользователь НЙского ОТ.Это разные планеты.Да, в НЙ много старых вагонов метро.Но они чистые и кондиционированные. Сейчас начали ставить ограничители на платформах, чтобы увеличить безопасность пребывания. Но до сеульского метро нйскому далеко.Нйские автобусы по сравнению с киевскими маршрутками - это даже не планеты разные, а галактики.Может за те годы, что меня нет в Киеве, киевские маршрутки/автобусы, стали чистые, кондиционированные, ходить с небольшими интервалами и по расписанию, появились кнопки требования остановок возле каждого сидения, пол передней двери опускается вниз при посадке пассажиров и количество этих автобусов таково, что очень редко (может один или 2 раза) пассажиры стоят плотно один к другому?Кстати, нередко бывает такое, что в автобусе 1-2 пассажира.И еще один довод.Да, в Киеве я почти не пользовался ОТ, это ужас.В НЙ я даже не хочу покупать машину.Иногда арендую, иногда езжу на такси.На всякий, случай, чтобы избежать язвительных комментариев, не покупаю не от недостатка средств.