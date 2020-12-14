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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12422124231242412425>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:20

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Vadim_ написав:Якщо не помиляюсь -це 30 діб


28 суток - набор марочной прочности обычного бетона с портландцементом.
Существуют полимерцементные составы, позволяющие набор 90% прочности за 2 часа даже при отрицательных температурах.

Коля , ще вкотре запитую , состав етого полимербетона ?
Цемент он и в Америке цемент а хімдобавки это иное, сповільнувачі , прискорувачі...
Я немного знаю про Сика і Дайтерман с Мапей


Так я написал!
Или сттерли?
Или надо конкретно написать какие добавки идут?
Или надо производственный цикл расписать и чертежи миксера в котором под давлением смешивается в потоке воздуха цемент и полимер?
Цемент бывает разный. Даже обычный портландцемент. Разного качества.
Даже не надо в Америке.
В Украине цемент одного завода и другого имеет разное качество.
Это хорошо, что вы знаете Дейтерман и Мапей, но что конкретно вы знаете?
Знаете их технологии? Знаете как они производят продукцию?
Боюсь, там кроме технологов не многие вам расскажут какие именно добавки они добавляют.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

майбутній жк Білів на Пріорці

https://www.facebook.com/share/r/1BFDog ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:56

  rjkz написав:
  Investor_K написав:Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?


Обязательно.
А что именно?
:)

Нерухомість Києва
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:!

ви пиздо нули в лужу, никакой конкретики
даже с пластификаторами Дайтерман бетон не наберет прочьности за 2 часа...
п.с. признайте что спиздели не подумав...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:22

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.

2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.

У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.

Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?

Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)


Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.

Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.

И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.

Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:24

  rjkz написав:
Так я написал!
Или сттерли?
Или надо конкретно написать какие добавки идут?
Или надо производственный цикл расписать и чертежи миксера в котором под давлением смешивается в потоке воздуха цемент и полимер?
Цемент бывает разный. Даже обычный портландцемент. Разного качества.
Даже не надо в Америке.
В Украине цемент одного завода и другого имеет разное качество.
Это хорошо, что вы знаете Дейтерман и Мапей, но что конкретно вы знаете?
Знаете их технологии? Знаете как они производят продукцию?
Боюсь, там кроме технологов не многие вам расскажут какие именно добавки они добавляют.

не пиздеть, потом про добавки и 2 часа
бетон не может за 2 часа
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:28

  rjkz написав:Так я написал!
Или сттерли?
Или надо конкретно написать какие добавки идут?
Или надо производственный цикл расписать и чертежи миксера в котором под давлением смешивается в потоке воздуха цемент и полимер?
Цемент бывает разный. Даже обычный портландцемент. Разного качества.
Даже не надо в Америке.
В Украине цемент одного завода и другого имеет разное качество.
Это хорошо, что вы знаете Дейтерман и Мапей, но что конкретно вы знаете?
Знаете их технологии? Знаете как они производят продукцию?
Боюсь, там кроме технологов не многие вам расскажут какие именно добавки они добавляют.

Ті пукнул у калюжу
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:35

Vadim_
ти пукнул у калюжу, далі балакатимемо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:39

Vadim_
ти пукнул у калюжу, далі балакатимемо?
пиздеть красиво....
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:42

Як справи з корупцією??
Це фундамент самостійної держави.
Якщо з нею стануть боротись - ринку новобудів капець. І не тільки йому.
Frant
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