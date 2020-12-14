Бетон написав:rjkz написав:Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.
Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.
И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.
Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.
Дорога...? Ну да, в принципе работает как балка на упругом основании.
Про полимеры и сетку? Ну, довольно упрощенно, но можете так воспринимать.