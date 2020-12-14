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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12422124231242412425
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 18:48

  Бетон написав:
  rjkz написав:Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.

Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.

И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.

Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.


Дорога...? Ну да, в принципе работает как балка на упругом основании.
Про полимеры и сетку? Ну, довольно упрощенно, но можете так воспринимать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 19:10

  kingkongovets написав:майбутній жк Білів на Пріорці
https://www.facebook.com/share/r/1BFDog ... tid=wwXIfr

ти ж топив за те що жити можна лише в центрі,
а тут реклама якогось гімна з фонтанчиком в єпєнях ))
sergey_stasyuk555
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