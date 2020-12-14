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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 08:04

  BIGor написав:Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.

Але коли дивитись на міста України, особливо Київ і обласні центри, то враження саме таке.
На дорогах повно свіжих машин , парковки ТРЦ забиті, в супермаркетах черги.
Біля мого будинку кожна друга автівка коштує 30-40+ , і це ж «сраний» Кампус, де метр з ремонтом менше 2 куів, а не гола по 2.5, як центр .
Часто авто преміум сегменту, а наклейки «інвалід». За кермом молодий спортивний пацан
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 08:10

  Hotab написав:
  BIGor написав:Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.

Але коли дивитись на міста України, особливо Київ і обласні центри, то враження саме таке.
На дорогах повно свіжих машин , парковки ТРЦ забиті, в супермаркетах черги.
Біля мого будинку кожна друга автівка коштує 30-40+ , і це ж «сраний» Кампус, де метр з ремонтом менше 2 куів, а не гола по 2.5, як центр .
Часто авто преміум сегменту, а наклейки «інвалід». За кермом молодий спортивний пацан

Заради правди вперше підтримаю Хотаба. Так воно і є.
Investor_K
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