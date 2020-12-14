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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ось декілька посилань на статті про тенденціі оренди в Києві для загального розвитку та розвіювання міфів:

Ринок оренди квартир в Україні: грудень 2024 – червень 2025

https://gisuvecon.com/main/102/rinok-or ... hatgpt.com

Житло в Києві 2025: як змінились ціни на оренду та продаж квартир

https://mistokyia.ua/city/zhytlo-v-kyie ... ylys-tsiny

Київ втрачає вільні квартири — як ціни на оренду б’ють рекорди

https://novyny.live/neruhomist/kiyiv-vt ... hatgpt.com

«Скептики кажуть, що інвестувати в нерухомість під час війни — це божевілля. Песимісти твердять, що ринку оренди кінець. А реалісти тим часом рахують прибутки від здачі квартир у Києві та дивуються стабільності свого доходу навіть у найскладніші часи

При правильному підході — вдало обрана локація, адаптований ремонт, ефективне управління — оренда квартири в Києві принесе 13–20% річних, а в окремих випадках — до 25%.

https://inforesist.org/ua/chomu-orenda- ... hatgpt.com
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 12:01

  fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде


Відпишіться по результату.
На моє передмістя були реальні покупці в квітні.
Поки зробив доручення та переслав покупці купили інше.
Зараз повна тиша. Всі очікують подальших подій.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:04

Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:17

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде


Відпишіться по результату.
На моє передмістя були реальні покупці в квітні.
Поки зробив доручення та переслав покупці купили інше.
Зараз повна тиша. Всі очікують подальших подій.

Вы бы сами покупали что то по доверенности не за 50% от цены рынка(для сладкого выхлопа) и за подобную(50-100куе) сумму?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так

під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме

а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду

як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:55

  Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

А справжніі патріоти вкладають у балканську нерухомість. Бо вірять в Украіну.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:22

:?:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

А справжніі патріоти вкладають у балканську нерухомість. Бо вірять в Украіну.

Патріотизм виражається не у тому, де і як витрачати власні чесно зароблені кошти , з яких сплачено податки в бюджет держави.
Він виражається в захисті своєї держави, повномірній сплаті податків в бюджет, з якого фінансуються армія України. І в цих питаннях троєщинський дід буде програвати мені абсолютно по всім статтям.
Стидно має бути дожити (по легенді) до 70+ років і писати речі, рівень яких «туповатий 8-класник з сільської школи львівської області».
Hotab
 
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