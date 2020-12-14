Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Скептики кажуть, що інвестувати в нерухомість під час війни — це божевілля. Песимісти твердять, що ринку оренди кінець. А реалісти тим часом рахують прибутки від здачі квартир у Києві та дивуються стабільності свого доходу навіть у найскладніші часи
При правильному підході — вдало обрана локація, адаптований ремонт, ефективне управління — оренда квартири в Києві принесе 13–20% річних, а в окремих випадках — до 25%. ”
Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості. Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так
під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме
а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду
як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха
Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості. Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
А справжніі патріоти вкладають у балканську нерухомість. Бо вірять в Украіну.
Патріотизм виражається не у тому, де і як витрачати власні чесно зароблені кошти , з яких сплачено податки в бюджет держави. Він виражається в захисті своєї держави, повномірній сплаті податків в бюджет, з якого фінансуються армія України. І в цих питаннях троєщинський дід буде програвати мені абсолютно по всім статтям. Стидно має бути дожити (по легенді) до 70+ років і писати речі, рівень яких «туповатий 8-класник з сільської школи львівської області».
Міняти гривню на валюту зранку 24.02 - це був мужній вчинок
Чим цей вчинок в контексті мужності відрізняється від дій троєщинсткого діда, який гривневу виручку з оренди (без податків) переводив у долар 23.02.22 чи 25.02.22 , і робив це потім у березні ,квітні і травні 22 та подальших років? 24.02.22 якась «табушна» дата для валютообміну?
Investor_K написав:Я планую жити в Украіні. І ніде більше. .
А який тут звʼязок з патріотизмом? Чимало корупціонерів так само роблять, бо за кордоном їм доведеться працювати , а не жирувати. Дідусь платить податки з квартир в оренді? Донатить на ЗСУ? Де його діти? В Європі, чи в ЗСУ? Чи лише слово «патріот» вивчив , яке розуміє його по своєму?