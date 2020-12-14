|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:38
По теме.
Рылы говорят, что телефон можно выключать.
Звонков по недвижимости ноль.
Возможно сейчас сезон отпусков.
Счастливые беззаботные бабы на морях. Вот жизнь у людей
Но после сильных обстрелов людей почему-то покупка недвиги не интересует
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 27 лип, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43
Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23275
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1769 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:46
Frant написав:
Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???
Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:56
Бетон написав: Frant написав:
Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???
Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.
Не пізно опівночі собі накидувати 9 км? Я ходжу 4*25 (поверхів), але не пізніше 16.00ч. Інколи перед цим бігаю до Манхетена і назад.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15800
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2438 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:21
Hotab написав: Бетон написав: Frant написав:
Добряче бабахнуло в небі.
Даражай прилітав, не долетів???
Ага значит мы в одном районе. Надо мной жахнуло.
Мне ходить ещё 3 км, 6 прошёл
Выходите пить кофе.
Не пізно опівночі собі накидувати 9 км? Я ходжу 4*25 (поверхів), але не пізніше 16.00ч. Інколи перед цим бігаю до Манхетена і назад.
А я заснуть не могу.
И днём времени нет же
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:37
Бетон написав:
Ну когда я отношу пачки бабла в кассу для казначейства, жаба меня давит, это правда. Ведь я понимаю, что мои деньги будут строить тцк-ашникам виллы в Испании
ні, Бетоне, ТЦКшники купують вілли за гроші, що їм приносять бетони напряму, без ніяких казначейств - не плутай
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9210
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1630 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25328
|17124956
|
|
|1380
|6548392
|
|
|3
|71600
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|