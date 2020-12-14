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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 09:02
kingkongovets написав: Hotab написав:Хомякоид
Всі очікують подальших подій.
Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так
під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме
а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду
як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха
ваша думка щодо Чернігівської губерні відома, а от чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:56
flyman написав:чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?
взагалі не Київ, далеко від метро
це що, так неочевидно?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:59
Hotab написав:Ну тому і продажі в основному по є-оселям.. .
по моїй інфі далеко не тільки по єоселі
скоро традиційний щомісячний звіт Революшена - подивимся
взагалі в угодах з нерухомісті вичікування - найгірша стратегія
найкраща, якою я користуюсь багато років - підходить, влаштовує по ціні - бери
люди з недостатнім досвідом думають що їх обʼєкт їх обовʼязково дочекається - це не так
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:43
Investor_K написав: Бетон написав:
По теме.
Рылы говорят, что телефон можно выключать.
Звонков по недвижимости ноль.
Возможно сейчас сезон отпусков.
Счастливые беззаботные бабы на морях. Вот жизнь у людей
Но после сильных обстрелов людей почему-то покупка недвиги не интересует
А оренда?
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:50
Иллюзия первого покупателя.
Есть такая особенность, когда покупатель быстро появляется, потому что искал что-то подобное уже давно. Продавец думает, что его хата уникальна и от покупателей не будет отбоя. А потом его объект зависает на месяцы.
Вот я полностью согласен с кк, в недвижимости, как в шутке, самое важное - нужный момент
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:58
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
По теме.
Рылы говорят, что телефон можно выключать.
Звонков по недвижимости ноль.
Возможно сейчас сезон отпусков.
Счастливые беззаботные бабы на морях. Вот жизнь у людей
Но после сильных обстрелов людей почему-то покупка недвиги не интересует
А оренда?
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
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Faceless
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Додано: Пон 28 лип, 2025 11:02
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
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Додано: Пон 28 лип, 2025 11:16
kingkongovets написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
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