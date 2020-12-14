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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лип, 2025 00:19
pesikot написав: Бетон написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.
Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )
Вы все хотите задницу девахи как орех, правильно?
Вы её получите
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Додано: Вів 29 лип, 2025 00:41
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
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Додано: Вів 29 лип, 2025 01:15
Hotab написав:
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 07:04
kingkongovets написав:
Hotab написав:Ну тому і продажі в основному по є-оселям.. .
по моїй інфі далеко не тільки по єоселі
скоро традиційний щомісячний звіт Революшена - подивимся
взагалі в угодах з нерухомісті вичікування - найгірша стратегія
найкраща, якою я користуюсь багато років - підходить, влаштовує по ціні - бери
люди з недостатнім досвідом думають що їх обʼєкт їх обовʼязково дочекається - це не так
Скільки нерухомості пан купив вм2008?
Його не турбує факт її знецінення в 2-3 рази, з тих пір?
Думати наперед на два кроки - ынтелехт не дозволяє?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 07:20
Украинска коррупция - уже не вкладывает деньги в новострои на окраинах Киева?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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