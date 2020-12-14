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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12428124291243012431
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 00:19

  pesikot написав:
  Бетон написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках


  Бетон написав:А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар


Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.

Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )

Вы все хотите задницу девахи как орех, правильно?
Вы её получите
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 00:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 01:15

  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 07:04

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Ну тому і продажі в основному по є-оселям.. .


по моїй інфі далеко не тільки по єоселі
скоро традиційний щомісячний звіт Революшена - подивимся

взагалі в угодах з нерухомісті вичікування - найгірша стратегія

найкраща, якою я користуюсь багато років - підходить, влаштовує по ціні - бери

люди з недостатнім досвідом думають що їх обʼєкт їх обовʼязково дочекається - це не так

Скільки нерухомості пан купив вм2008?
Його не турбує факт її знецінення в 2-3 рази, з тих пір?
Думати наперед на два кроки - ынтелехт не дозволяє?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 07:20

Украинска коррупция - уже не вкладывает деньги в новострои на окраинах Киева?
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