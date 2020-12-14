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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:50
Иллюзия первого покупателя.
Есть такая особенность, когда покупатель быстро появляется, потому что искал что-то подобное уже давно. Продавец думает, что его хата уникальна и от покупателей не будет отбоя. А потом его объект зависает на месяцы.
Вот я полностью согласен с кк, в недвижимости, как в шутке, самое важное - нужный момент
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Бетон
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:58
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
По теме.
Рылы говорят, что телефон можно выключать.
Звонков по недвижимости ноль.
Возможно сейчас сезон отпусков.
Счастливые беззаботные бабы на морях. Вот жизнь у людей
Но после сильных обстрелов людей почему-то покупка недвиги не интересует
А оренда?
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
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Faceless
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Додано: Пон 28 лип, 2025 11:02
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
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Додано: Пон 28 лип, 2025 11:16
kingkongovets написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
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Додано: Пон 28 лип, 2025 19:21
Бетон написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.
Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )
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pesikot
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Додано: Пон 28 лип, 2025 19:25
pesikot написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.
Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )
Якщо там новий ремонт - можливо, то відносно новий будинок. Багато комплексів вже поставили або батареї з інверторами або генератори на воду і ліфти.
Інакше складно зрозуміти чого б за однушку в панельці хотіли аж 22к. Знайомі навесні за 20к в Каховському зняли 2к з свіжим ремонтом. Може локація трохи гірша але і не троя, і не панель
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Faceless
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Додано: Вів 29 лип, 2025 00:19
pesikot написав: Бетон написав:
Faceless написав:Та то гонєво. Оренда дорога але не настільки
та чому ж?
якщо мова про більш-менш нормальний ремонт і наповнення, а не абишо в «жилому стані» - воно десь так і є
Ремонт новий. панельні новобудови біля озера, недалеко від спортлайф на осокорках
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
Когда будут отключения електрики, то каждый подъём на 22 этаж - будет увлекательный квест.
Воды ведь тоже не будет, пара 6-ти литровых болсанок в руках и уже никаких СпортЛайфов не нужно )
Вы все хотите задницу девахи как орех, правильно?
Вы её получите
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Бетон
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Додано: Вів 29 лип, 2025 00:41
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
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Hotab
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Додано: Вів 29 лип, 2025 01:15
Hotab написав:
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:14
Бетон написав:
А шо оренда.
Попробуй арендуй.
Знакомая одна, без детей, собаку оставила родакам, с трудом сняла за 22 к панельную однуху на 22 этаже на чавдар
в жк изумрудный и вг в домовом чате сдают 2к 82м за 23т
а это центр а не отшиб пох
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Олежан
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