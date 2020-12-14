|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лип, 2025 16:18
Investor_K написав: Бетон написав:
На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.
Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.
Якби ж вас на нічну зміну в общазі вимахувать - тараканів бить, ціни вам не було б
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5361
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 30 лип, 2025 16:21
Frant написав: Bolt написав: Frant написав:
Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.
В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3527
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 лип, 2025 16:28
Bolt написав:
В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Але чомусь ти ще тут ...
Дивно, чому ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11744
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25328
|17130484
|
|
|1380
|6566504
|
|
|3
|71986
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|