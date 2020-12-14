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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12431124321243312434
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:26

Ser-жик

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  барабашов написав:Он хочет 3К которая изначально была 1К за полтос? Или метров под сто с инстаремонтом от Бетона, с плинтусАми?


Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале" :D
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи

покупка Ser-жика феєричніше
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 05:29

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  барабашов написав:Он хочет 3К которая изначально была 1К за полтос? Или метров под сто с инстаремонтом от Бетона, с плинтусАми?


Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале" :D
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи


За останій місяць це едине оголошення про купівлю що я бачив за кеш в групі.
Інші про курівлю в дальних передмістях та ще одно за сертифікат.
Група 50 тис.

Щрсь з КРН зовсім недобре.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 06:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Не знаю сколько изначально біла.
Ищет под ремонт.
Юра теплотехник плачет горючими слезами в "зале" :D
Та купа дурачків може і за 10к хочуть в Тетрісі, яка різниця що там за клоун в фб, нема в КТ таких цін
І навіть БПС з залою імені Юри на Соломі дорожче 50к. Навіть з всіма обстрілами Соломи


За останій місяць це едине оголошення про купівлю що я бачив за кеш в групі.
Інші про курівлю в дальних передмістях та ще одно за сертифікат.
Група 50 тис.

Щрсь з КРН зовсім недобре.
Чого ви вирішили, що оголошення про купівлю щось взагалі показують?
Ви як щось купували, давали оголошення про купівлю? Скільки взагалі реальних покупців цим займаються?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:11

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:В бомбоубежище, куда я с удовольствием хожу, потому что собирается молодёжь с коньяком и травит шутки, женщины стали краситься и наряжаться. Неожиданно образовалось комьюнити - лучшая оффлайн версия сайта знакомств.


Есть какя то инфо от ріл насчет продаж ?
Походу все в каматозе.

Видел реального покупателя на форуме в пейсбуке.
Хочет за 50 тіс. трешку в КТ купить.

В каматозе. Телефон можно не включать вообще.
С сентября будет сезон.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:45

  Faceless написав:Чого ви вирішили, що оголошення про купівлю щось взагалі показують?
Ви як щось купували, давали оголошення про купівлю? Скільки взагалі реальних покупців цим займаються?


Маю з чим порівнювати.
До війни на подібних сайтах було 30-40 % відсотків обяв про купівлю.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:14

  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46

  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

Виглядає привабливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:54

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

Виглядає привабливо

Будете брать пандопентхаус?
С ремонтом от Бетона там под 4куе метр прелести выйдет
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:56

  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

и цена от 3000 с поставкой в 29 году
Олежан
 
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