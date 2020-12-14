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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12434124351243612437
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:49

Хомякоид
лучше считай свои "инвестиции")
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец
Как и Коля-ПГС
Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник
В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать
Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.


Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.

так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
БПС а не чешка, метрів 70
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.

так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе


Насколько я помню условно жилое сосояние у Юрі біло.
107 уплаченніе за БПС в 2013 с учетом инфляции равняються 150 тіс. дол. на сегодня.
Так что две подобніе БПС трехи можно взять или три трехи хруща.
Юра брав в гривневу іпотеку, тож по факту сплатив в баксах менше
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:27

  ihorkyiv написав:Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/


Прекрасно!
Через год будет на последнем месте.
Это очевидно для тех, кто имеет глаза и хоть немножко мозгов.

"За останній рік Київ втратив понад 30 пунктів у рейтингу, перемістившись із 100ої позиції на 137-му за цінами на житло."

А тут же писали, что дешевея нет, все даражай. Кто то заврался, в лучших московитских провинциальных традициях?

Тем более, не за горами прилёты 1000 Шахедов за одну ночь

Тут один "умник" из Новой Зеландии писал, что шансов от них меньше, чем попасть в дтп.
Проверим))))
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:33

  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

Украинская Ылита - абсолютно предсказуема в своей коррупционной силе.
Никаких серийных баллистических ракет, никаких дальних БПЛА.
Только 25-этажные недострои, в центре и на окраинах Киева.
Как памятники хуторянскому мышлению и жадности
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