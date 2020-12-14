|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 сер, 2025 18:28
rjkz написав: Хомякоид написав: rjkz написав:
А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.
Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.
300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата
.
Самый крупный, но не самый крупный ...
Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11796
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:27
pesikot написав: rjkz написав: Хомякоид написав:
Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.
300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата
.
Самый крупный, но не самый крупный ...
Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36465
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:38
Faceless написав: pesikot написав: rjkz написав:
Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата
.
Самый крупный, но не самый крупный ...
Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять
Українською мені стало зрозуміліше ...
Дякую
А російською, без зап"ятих, "кто на ком стоял ?" ... було не зрозуміло
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11796
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20
rjkz написав:
за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?
за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:32
Прохожий написав: rjkz написав:
за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?
за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
Так, дядько. І то є правда
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10482
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:40
rjkz написав:
На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості
? Якщо ні, то яким чином забудовники
намагаються впарити своє повітря?
У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25328
|17139288
|
|
|1380
|6604319
|
|
|3
|72479
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|