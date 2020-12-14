|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:15
Прохожий написав: rjkz написав:
за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?
за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17679
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8661 раз.
- Подякували: 5469 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:18
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?
за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
Якщо запити не на виключно новобудову з новим ремонтом- все можна.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36468
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:25
ihorkyiv написав: rjkz написав:
На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості
? Якщо ні, то яким чином забудовники
намагаються впарити своє повітря?
У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.
Причому тут забудовники.Вкладають люди.Забудовнику аби гроши зібрати, а далі якщо що - не його проблеми.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:36
rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25328
|17139669
|
|
|1380
|6605438
|
|
|3
|72506
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|