RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12451124521245312454
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:06

  kingkongovets написав:
flyman написав:а це ККЦ що постить читав, чи тільки пєйсатєль


а шо тебе турбує, бідося?

Відклеєна сітківка і те що не дають.
По темі: в нього все добре, його кавалірки в ... нікого не цікавлять.
Hotab
 
Повідомлень: 15916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46

  Бетон написав:Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?

Аргументи?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10511
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:24

  Бетон написав:Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.

Всі київські новобуди стали непотрібними з 24.02.2022.
Я вже четвертий рік про це пишу.
А про вдруге мертвонароджений проект і нездатність дерибанщиків організувати сучасну державу - пишу ще з 2012. Вже тоді було ясно, що анархічна територія повинна зникнути
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23277
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50

Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12451124521245312454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17154649
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6682272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73094
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.