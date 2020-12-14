|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 14 сер, 2025 21:53
kingkongovets написав: smdtranz написав: kingkongovets написав:
кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
а какой вообще порядок цен первого этажа с фасадным входом где-то на Золотых Воротах?
спасибо)
все завжди залежить від багатьох нюансів, але скажімо десь в районі трьошки за метр, якщо мова про стару вторичку
І не факт, що це буде прямо жирний фасадний перший поверх та притомний метраж (а не цоколь, другорядна лінія, і хоча б до 70-100 метрів)... Я не часто зараз моніторю цей сегмент, але з котлетою 200 тис не дуже погуляєш
Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:43
При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы.
Или вы думаете, что московиты раптом перестанут станут двигаться на запад? К примеру, придурки таки запустят в серию собственные баллистические ракеты?
Вы ж понимаете, что вероятность этого события нуль целых, хрен сотых. На то они и придурки-дерибанщики, чтобы выполнить заветы петлюры, скоропадского, грушевского, януковича
Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:17
По фасадній комерціі питання часу окупності. Бо мені 79 років і окупність протягом 40 років мені не дуже імпонує.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:42
Frant написав:
При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы.
Дело в том, что при котлете 200К за бугром тоже особо делать нечего... Как инвестору... Тут єто 3-4 квартиры под сдачу с общим ежемесячным кешфлоу в районе 1-2К баксов. На которые можно спокойно и скромно жить, не надрываясь.
А там это примерно 3-5 лет жизни того же уровня и все. Ну или купить там шото меленькое, сдать хорошо, а самому жить в жилье подешевле, найти работу и еб@шить как стадо понаехов ))
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:23
dimo_0n написав:
найти работу и еб@шить как стадо понаехов ))
В 79 там не дуже кому на роботі потрібен. Тим паче там же з ІТ. А я ото з дубинкою звик.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:41
dimo_0n написав: Frant написав:
При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы.
Дело в том, что при котлете 200К за бугром тоже особо делать нечего... Как инвестору... Тут єто 3-4 квартиры под сдачу с общим ежемесячным кешфлоу в районе 1-2К баксов. На которые можно спокойно и скромно жить, не надрываясь.
А там это примерно 3-5 лет жизни того же уровня и все. Ну или купить там шото меленькое, сдать хорошо, а самому жить в жилье подешевле, найти работу и еб@шить как стадо понаехов ))
Як варіант на Філах купити стояк кавалірок і здавати в оренду
