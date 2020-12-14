|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:05
По темі гілки: є вірогідність, що зявиться можливість придбати 2-бедрум 70 м в Славутичі за солодкою ціною шось типу біля 75к. Запрягатись в сьогоднішній ситуації в ремонт взагалі немає бажання. Що порадить шановне панство?
alkasander
- Повідомлень: 257
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 35 раз.
