|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:13
Loft написав:Я на кілька років випав з цієї теми форуму, нагадайте, а де Влад22 - той що з Харкова і власник панельок від Аркади?
Зник дуже давно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36510
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17155815
|
|
|1380
|6686994
|
|
|3
|73102
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim