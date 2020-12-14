RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:25

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон

а можно в цифрах?

73 куе 48м2 без ремонта на руки. 75 куе с учётом переуступки
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:13

  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 19:34

Бетон они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:58

  Бетон написав:
  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе

Из Польші, це як?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 06:35

  kingkongovets написав:Ринок первинної нерухомості України в І півріччі цього року: вартість квадратного метру зростає

Цены в гривнах.
Значит, ни о чем.
Frant
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 06:37

  Бетон написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон

Бетон, почему тебя не забрали в ЗСУ?
Ты был бы отличным штурмовиком.
Сильняй, здоровый, смелый. Штангист-разрядник. За свою недвижимость, свою землю - слабо повоевать? Сколько можно прятаться в Польше и оттуда торговать украинскими новостроями?
Frant
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 06:41

  Олежан написав:
  Loft написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

Це як було у грудні після пришестя Трампа - всі згадали про його слова про 24 години та "кінець війни" почали закладати у ціну. Покупці оживилися. І так аж до березня-квітня...


скоро цены будут как в 2008 году - ПОХ па3к за метр

Не мечтайте!
Как и следовало ожидать, встреча Трумпа с Путиным - абсолютно ничего не дала.
Война продолжится.
Ещё не всё территории и атомные станции подарены нашими керманычами дерибанычами московским товарижчам. Ещё не всё заветы скоропадского, петлюры, грушевского, януковича - выполнены.
Поэтому губу не раскатывайте.
Запасайте тушонку, соль, спички, крупы, бутылмрованную воду
Frant
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:43

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?

Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе

Из Польші, це як?

Я в Киеве. Невыездной
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:44

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон

Бетон, почему тебя не забрали в ЗСУ?
Ты был бы отличным штурмовиком.
Сильняй, здоровый, смелый. Штангист-разрядник. За свою недвижимость, свою землю - слабо повоевать? Сколько можно прятаться в Польше и оттуда торговать украинскими новостроями?

За вашу власть кнурячую воевать не собираюсь
Бетон
