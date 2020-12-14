|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 20 сер, 2025 01:18
flyman написав: Бетон написав:
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Ти прирівнюєш одну систему типу "ришальт" (щось подібне до ЄП) із "ліньовий податок" (ПДВФО), останній там би склав 19%, але міг би зменшувати податкову базу на сумму витрат, але все одно податкове навантаження в Польщі в загальному менше.
dimo_0n написав:
ФОП оформить и КВЕД взять, не?
Для "ришальта" в Польщі не потрібно оформлятися підприємцем.
В нас, в навантаження до ФОПа отримуєш жменю ньюансів.
Вот именно, что не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении. Оборот до 100 тысяч злт и пожалуйста плати 8.5 без регистрации предпринимателем
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:25
У меня ФОП. Сдаю недвижку. Пока не понимаю про какие нюансы идет речь, и что скрывается под фразой
Бетон написав:
не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении
Можно пояснительную бригаду?
kingkongovets написав:
пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала
тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)
респект чувакам, що я можу сказати)
у них ще багато роботи по Києву)
Ви б хотіли, щоб вони так само спалили усі незаконні будівлі? І будинки також?
dimo_0n написав:
У меня ФОП. Сдаю недвижку. Пока не понимаю про какие нюансы идет речь, и что скрывается под фразой
Бетон написав:
не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении
Можно пояснительную бригаду?
То, с чем ранее сталкивался ИЛИ встречал инфу:
- регистрируя фоп по своей прописке - требовали писать согласие на доступ в жилье (?!!!, а ЕСЛИ оно еще и в совместной собственности?!);
- теперь, чтобы продавать что-то чаще, чем ТРИ раза в год (!) на аукционе (включая б/у вещи) - нужно регистрироваться фоп-ом и оплату принимать СУГУБО на счет фоп-а по ИБАН-у!;
- вылезают вопросы по налогообложению недвижимости (типа, хатынки-дачи в селе, зем.участка, гаража) - точно НЕ вспомню, НО - меня насторожилО.
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое
а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:37
перша військ.відпустка влітку.
щедрими мазками проїхався Україною.
враження дивні...
Природа -- незмінно гарна. Жити майже всю теплу половину року в горах таки було би норм. 🤗
Люди -- незмінно лячні... Всюди.
Хоча на сході-півдні (в поїзді на Дніпро, напр.) ще є також і враження, ніби вони постійно на грані істерики... 🤔
Будівництво (житлове) -- лячне... Особливо у наш час. І особливо якщо у Києві. Чи навіть і східніше
І це я лише з поїзду від Святошина і до ДВРЗ (ні, таки Ялинки), просто глянув скільки новобудок штампонули навіть на не надто вдалій землі біля залізниці у Києві за останні 4роки... Це якийсь капець. 😳 Ні крапелюшечки не схоже на воюючу країну.
Взагалі не розумію на що розраховують люди, які купують житло і зем.ділянки.
Звідки вся ця ейфорія? У країні де воювати вже ніби і нема кому. А мобілізувати влада нездатна...
Хоча... З одного боку -- без довгих і активних бойових дій новобудки не повторять сумну долю житла у бахмутах-овдіївках.
Але ж з іншого боку -- окупанти ж відберуть все більш-менш дороге.
Який план у покупців -- взагалі неясно.
Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”
Цікава точка зору. Звісно ж.
Але чомусь дуже сильне відчуття, що московія легко може прострелити кілька(сот) тисяч “колін” -- і мобілізація піде як по маслу. Без грошей взагалі. За саму перловку.
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:24
Freza написав:
Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.
Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.
Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…
фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,
хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,
залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:43
flyman написав: Freza написав:
Так тут же доказали, что война это драйвер рынка недв.
Пока денежки текут рекой…корупция, военные заработки и т.д.
Наоборот, умные люди говорят, что самые сложные времена начнутся как раз после…
фондового ринку як такого нема, є ОВДП/ОЗДП,
хто має можливість, то валюту може вивозити готівкою як хотаб,
залишається РН, особливо, для невідбілених коштів, от і "драйвер росту"
Сьогодні добрий. Напишу безкоштовно.
Головна причина росту КРЖН це обмежена пропозиція.
Складності с виїздом, складності з виводом грошей...
Ну и стереотип що продавати коли війна не треба, бо по закінченні буде дорожче...
Продавці чекають
Ну і живих новобудів небагато
Чому гребуть під аренду при існуючий рентабельності та наявному контингенті орендарів?
Через недосвідченість.
запланував на цей рік купити щось метрів до 150, але так і не побачив нічого з прийнятною рентабельністю, а по тим обʼєктам, що мені просто сподобались мої пропозиції були перебиті вищою ціною іноземними конкурентами
довелось задля підняття настрою заказати електричного кубаря поки не скасували пільги на розмитнення електричок
тепер не можу вирішити що продавати коли він прийде - бензинового пікапа, електричного бумеранга, або їх обох
а нормальних пропозицій по стріт рітейлу як не було так і нема
походу час вже знизити планку по прийнятній рентабельністі - попит занадто високий
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 20 сер, 2025 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:
Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”
Цікава точка зору. Звісно ж.
Але чомусь дуже сильне відчуття, що московія легко може прострелити кілька(сот) тисяч “колін” -- і мобілізація піде як по маслу. Без грошей взагалі. За саму перловку.
Якщо "Без грошей взагалі. За саму перловку" то впаде, але перед тим як впасти розібошить все навкруги.
Якщо як зараз, то не впаде.
Зараз в них є відчуття соц. справедливості саме тому все спокійно.
