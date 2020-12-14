RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:39

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?

Двери жду
Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль :D


давно не делал ремонты
где сейчас мастеров брать?

То не бетоно стиль. То от бедности. Маргиналы любят огоньки)
Мастера есть, только плиточников мало. Два моих классных плиточника, один сзч, второго поймали.
Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$

с нетерпением жду фото
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Под что и как/сколько выдают?

https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyr ... ortal-diia
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть у меня уматовый плиточник. Гена. Образ Гены смешной до невозможности. Представьте стоптанные вхлам тапки, рваные шорты с футболкой. Из инструментов, у Гены ещё советский молоток с гвоздём э, вместо шканта, болгарка без защиты и калечная отвёртка. Пожалуй, это всё. Никакого станка, стола и прочего. Кладёт плитку как бог.
Антипод Гены - Славик, у которого для каждого инструмента есть столик. Ему нужна вся квартира без остатка, чтобы разложить все свои прибамбасы. Постоянно ходит на какие-то обучающие курсы.
Их ни в коем случае нельзя сводить вместе. Гена и Славик при контакте, коллапсируют
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:36

  Олежан написав:
  Бетон написав:Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$

с нетерпением жду фото

Фрагменты, можно, в принципе

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:56

Коротке відео(6хв)

Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:42

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$

с нетерпением жду фото

Фрагменты, можно, в принципе

Зображення

Кошерно.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 23:07

  Олежан написав:
  UA написав:Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.


интересно было бы увидеть смету

Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html
